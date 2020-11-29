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Проще сделать заново. Ремонты для галочки и унитазы-постаменты на «Доске позора»
Источник материала: Tut.by
Результаты ремонта нас не всегда радуют — иногда он настолько нелеп, что кажется, будто делали его для галочки. Часто это бесполезная трата денег на то, что уже нельзя отремонтировать. Сегодня у нас на «
После выхода «Доски позора» 17.10.2020 общественный туалет в Березе был закрыт на ремонт. Теперь он снова открыт для посетителей — они уже оценили изменения. Вот как отремонтировали умывальник, ранее подпертый веткой:
Заработал унитаз, который ранее был прикрыт бетонной плитой (выглядит он, правда, ужасно):
Железный желоб, имитирующий писсуар, остался:
Похоже, это как раз тот случай, когда проще построить новое, чем пытаться чинить старое.
Колядичи, улица Бабушкина, рядом с заправкой «Белоруснефть». Здесь пешеходный переход почему-то упирается в газон.
Минск. Лестница в парке Павлова на проспекте Дзержинского через дорогу от «Зубра». К ней нет дорожки, и от нее нет никакой дорожки. В чем ее смысл тогда?
Санузел на минской ТЭЦ-4. Его состояние можно описать одним словом — убожество.
Молодечно, улица Франциска Скорины, 4. Местные жители недоумевают: почему в XXI веке теплотрассы прокладывают именно так, а не прячут под землю? А может, это какая-то временная схема подключения?
Борисов, улица Труда, 96А. Нам пишут, что уже больше двух недель рядом с пешеходной дорожкой отсутствуют канализационные люки. Ждем, пока кто-нибудь в них провалится?
После ремонта на год растянулись работы по восстановлению — уложили асфальт, заменили все бордюры.
В 2020 году двор привели в порядок. Но наступает ноябрь, и жильцы узнают о другом «плановом ремонте» — асфальт снимают, бордюры демонтируют, и начинаются раскопки. Что-то поменяли, закопали и уехали. А в итоге во дворе опять грязевое месиво, машины застревают, пройти нереально, сразу по щиколотку в глине. «Соседи стали узнавать, когда это закончится, и пришел ответ: до конца первого квартала 2021 года (нет финансирования). Как же так, неужели в смете не было заложено восстановление после работ?» — негодуют люди.
Минск, проспект Газеты «Звязда», 21. Вот по такой чудо-дорожке родители с детьми добираются до садика № 336.
А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным: присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием и адресом. Самые интересные мы опубликуем: трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными. На портале также есть отдельный сервис, который позволяет поделиться вопиющими примерами плохого состояния дорог или их отсутствия, —
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