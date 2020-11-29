Латушко: Лукашенко требует, чтобы Бабарико улетел на Кипр

Источник материала: Салiдарнасць

Член президиума Координационного совета Павел Латушко рассказал о подробностях недавней встречи Александра Лукашенко с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

По его словам, Лавров поднял вопрос об освобождении бывшего главы «Белгазпромбанка» и экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико.

Фото Сергей Гапон

– Прошла информация, что Виктор Дмитриевич уже находится на свободе. Она не подтвердилась по разным каналам, хотя кто его знает. Возможно, в ближайшее время она подтвердится, потому что сейчас Лукашенко якобы отстаивает позицию по нашим инсайдам, о том, чтобы Виктор Дмитриевич уехал на Кипр вместе со своим сыном. И это будет условием освобождения. Но, я думаю, очень многое зависит от позиции Виктора Дмитриевича, – рассказал Латушко.

Напомним, 26 ноября при визите в Минск Лавров передал Лукашенко привет от Путина и заявил о необходимости проведения конституционной реформы .