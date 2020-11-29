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Латушко: Лукашенко требует, чтобы Бабарико улетел на Кипр
29.11.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Член президиума Координационного совета Павел Латушко рассказал о подробностях недавней встречи Александра Лукашенко с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
По его словам, Лавров поднял вопрос об освобождении бывшего главы «Белгазпромбанка» и экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико.
Фото Сергей Гапон
– Прошла информация, что Виктор Дмитриевич уже находится на свободе. Она не подтвердилась по разным каналам, хотя кто его знает. Возможно, в ближайшее время она подтвердится, потому что сейчас Лукашенко якобы отстаивает позицию по нашим инсайдам, о том, чтобы Виктор Дмитриевич уехал на Кипр вместе со своим сыном. И это будет условием освобождения. Но, я думаю, очень многое зависит от позиции Виктора Дмитриевича, – рассказал Латушко.
Напомним, 26 ноября при визите в Минск Лавров передал Лукашенко привет от Путина и заявил о
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«Прошла информация, что Виктор Дмитриевич уже находится на свободе».
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