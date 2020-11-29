Источник материала: Хартия'97

Что журналисты и блогеры узнали о недвижимости члена ОПГ Лукашенко Баскова 29.11.2020, 8:56

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Совсем недавно глава ФХБ получил кредит в банке на особых условиях.

Имя главы ФХБ, тренера хоккейной команды Александра Лукашенко и обладателя еще множества должностей Дмитрия Баскова продолжает фигурировать в новостях. Но новый повод не настолько ужасен, как предполагаемое участие в срезе лент на площади Перемен, вылившемся в гибель Романа Бондаренко, или очень похожий голос в диалоге, где обсуждается человеческое сафари. Вскоре после них речь зашла всего лишь о новом доме семьи Баскова – он шикарен, а сделка невероятно выгодна для семьи функционера. К слову, о ней тоже появляются весьма интересные сведения – похоже, среди своих родственников Дмитрий не первым возглавил клуб в белспорте! «Трибуна» рассказывает подробнее о том, что журналисты и блогеры узнали о недвижимости и семье Баскова за последнее время.

Вообще-то с недвижимостью у Баскова долго не складывалось – первое собственное жилье у функционера появилось в возрасте 38 лет (достиг его Басков в 2016-м), а до этого Дмитрий жил «в общежитиях, на съемных квартирах, в служебных». Дело осложнялось и тем, что деньги, которые откладывал на собственную квартиру во время вратарской карьеры, управленец в один момент вложил в бизнес – начинающую фирму своих университетских знакомых со слабо видимыми перспективами. В общем, меньше пяти лет назад денег на свое жилье Баскову не хватало – с женой Александрой и двумя детьми они жили «как на съемной, но просто у друга».

Ситуацию исправил давний хороший товарищ управленца Андрей Михалев. Сцену Басков описал достойную фильма: «Он пришел ко мне и сказал: «Слушай, тебе уже сколько лет? Давай что-то думать». Я говорю: «Есть варианты, так и так». И он принес в пакете McDonald’s 50 тысяч долларов и сказал: «На тебе деньги, купи себе квартиру. Отдашь, как будут». Миха, до сих пор помню твой поступок. Спасибо огромное».

На деньги коллеги по цеху купили двухкомнатную квартиру на вторичном рынке. Долг же впоследствии был возвращен – по словам Баскова, с дивидендов от доли в той самой компании, у которой «нашлись неплохие инвесторы» (подробностей функционер раскрывать не стал). Управленец явно не забыл поступок Михалева: весной ему не удалось стать тренером сборной U-17, а вот когда Басков возглавил ФХБ – все получилось.

Семья, для которой был стимул стараться, у Баскова зародилась в Бресте. Там он встретил свою жену, когда играл за местный хоккейный клуб – просто однажды захотел постричься в первом попавшемся по дороге салоне и запал на молодую администратора, выспросив номер телефона. Правда, пообщались они всего пару раз – а потом встретились на дискотеке как будто заново, ведь Дмитрий не узнал подошедшую к нему девушку! У пары возник период отношений, затем они распались – но, снова встретившись после разлуки, поняли, что хотят быть вместе.

Жену Баскова зовут Александра – и, как утверждают сразу несколько источников, она не из самой простой семьи, а в девичестве носила фамилию Шишко. Ее отец Владимир Шишко много лет возглавлял госпредприятие «Брестэнерго» и входил в так называемый совет республики – и не был чужим белспорту человеком. Уважавший футбол Шишко в 2004-м стал председателем правления брестского «Динамо» – не смог отказать просьбе тогдашнего губернатора области. Клуб был в плачевном положении, и, чтобы это исправить, Шишко привел в клуб свою команду из руководителей местных предприятий – по признанию управленца, их ценил гораздо больше, чем спортсменов на аналогичных должностях.

Через много лет свое мнение функционер объяснил на примере федерации хоккея – и, если следовать логике Шишко, Басков для руководства ФХБ не лучший вариант: «Уход Шапиро из федерации хоккея – глупейшая ошибка. Он мог приехать в любую область, зайти к губернатору и порешать спортивные дела. Чтобы возглавлять федерацию, не надо быть хоккеистом. У нас огромную роль играют хозяйственные связи и админресурс. Мое убеждение: у руля должен быть глубокий хозяйственник». Видимо, по такому же принципу заместителем председателя стал Владимир Базанов – нынешний глава АБФФ явно обладал нужными связями как местный военком. Об игроках «Динамо» же Шишко говорил так: «На тренировках я рядом с футболистами, мячи подаю. Правда, когда кого-то из ребят интересует лишь то, сколько заплатят, становится грустно. Пытаюсь объяснить: вы – команда города, вам должно быть небезразлично в первую очередь, полон ли стадион! Пытаемся научить элементарному: прежде чем получать, надо научиться отдавать».





Надо признать, за период управления Шишко «Динамо» стало гораздо лучше: клуб добился получения офиса и базы в собственность вместо какой-либо аренды у города, футболистам вовремя платили зарплату. Разве что есть мнение одного из тренеров клуба о том, что босса было абсолютно невозможно в чем-то переубедить. Но, возможно, он все делал правильно, ведь в 2007-м в копилке команды впервые появился Кубок Беларуси – по свидетельству «Прессбола», руководитель ухватился за трофей даже раньше капитана команды.

Благодаря футболу Шишко также стал хорошо общаться со своим давним знакомым Юрием Чижом – правда, не горел желанием отдавать ему игроков, но, как вспоминал, приходилось: «Звонит: «Продай игрока» – «Не продам». Чиж разговаривает с губернатором, который потом звонит мне: «Надо продать». Но путь Шишко в белфутболе закончился гораздо раньше, чем у Чижа – в 2008-м новый глава области решил поменять руководителя клуба. Шишко упорствовать не стал и отошел от дел – председателем правления стал брестский чиновник Александр Шишко (лишь однофамилец). Ну а после руководство перешло к Базанову – не лучший период в истории брестского футбола.

Самая громкая новость о Владимире Шишко с тех пор – отставка с поста гендира «Брестэнерго». Случилось это, как часто бывало в Беларуси, после громкого разноса от Александра Лукашенко. Он в марте 2013-го заявил: «Из-за выбора несостоятельного поставщика фактически сорвана реализация проекта модернизации Березовской ГРЭС. Еще в 2008-2011 годах РУП «Брестэнерго» перечислило иностранному поставщику авансы в размере почти 20 миллионов евро, а запланированная на 2010 год поставка паровой турбины и турбогенератора до настоящего времени не завершена в полном объеме».

Проверка Комитета госконтроля обнаружила в этом упущенную выгоду в 70 миллионов долларов и другие нарушения, после чего Шишко и был освобожден от должности «за упущения в работе», но тюрьмы избежал. «Реально мог угодить за решетку? Реально. Боялся? Нет, но всегда об этом помнил. Поэтому все бумажки собирал. Моей вины [в срыве сроков] нет. Виновные сегодня наказаны. Меня хотели отправить туда, куда всех, но не получилось. На одном из совещаний у президента представители КГБ сказали, что Шишко невиновен. И все», – вспоминал руководитель.

При этом остался связан с энергетикой сын Владимира Шишко Сергей. Начинавший карьеру в «Брестэнерго» парень с 2015-го работает в дочерних структурах известной корпорации Siemens – она в прошлом году получила госконтрактов в белорусской энергетической сфере на 273 миллиона евро и реализует их в наши дни.





Еще летом Басков, став совладельцем аккумуляторного завода под Брестом, говорил местным жителям: «Я заинтересован в том, чтобы с точки зрения экологии с этим заводом все было в порядке. Родители жены живут под Брестом в непосредственной близости от завода, мои дети постоянно проводят там время и будут проводить». Однако в середине ноября Сети появилась информация о том, что для тестя и тещи приобретен таунхаус в минском микрорайоне Лебяжий. Этой весной прогремела покупка такой же недвижимости самим Басковым – она находится в ЖК «Олимпик парк», который застраивает компания, связанная с многолетним игроком хоккейной команды Лукашенко Павлом Белым. Во сколько точно двухэтажная квартира в 261 квадратный метр обошлась главе ФХБ – неизвестно, но за соседнюю (приобретена, по сведениям TUT.BY, для «76-летней женщины из Бреста» – какое интересное совпадение) заплатили чуть менее 450 тысяч долларов.

Другие таунхаусы раскупали тоже весьма известные люди: дочь экс-премьер министра, жена владельца аккумуляторного завода до прихода Баскова, бизнес-партнер нынешнего бигбосса брестского футбола Александра Зайцева и хозяин «Табакерок» Алексей Олексин, глава белорусской ГАИ Дмитрий Корзюк (ему покупка почему-то обошлась на полторы сотни тысяч долларов с лишним дешевле, чем брестской пенсионерке).

Однако позже, по информации журналистов, Басков таунхаус продал – все ради нового дома. Он расположен совсем недалеко от берега Минского моря – при этом до офиса ФХБ на машине можно добраться за 10-15 минут. Но хорош дом не только местоположением, но и самим собой – 502 кв.м. общей площади, два этажа с потолками 4 и 6 метров, все коммуникации, куча комнат и санузлов, английский стиль с искусственным состариванием некоторых элементов для эффектности, натуральные материалы, 11 соток земли вокруг с зоной для пикника и автомобиля...

Неудивительно, что четыре года назад, когда дом выставили на продажу (а это случилось практически сразу после постройки), цену запрашивали высокую – 1,25 миллиона долларов. Но со временем, за которое не удавалось отыскать покупателя, недвижимость логичным образом дешевела: последнее объявление, что мы нашли, содержало стоимость в чуть меньше 900 тысяч долларов. Но семье главы ФХБ удалась намного более удачная сделка – по информации блогерова, в собственность Александры Басковой дом перешел всего за около 400 тысяч долларов! «Я тоже хочу получать кредит в 550 тысяч рублей в Беларусбанке на особых условиях без справок и поручителей», – прокомментировал блогер. Мы же посмотрим доступные фото дома – лепота!





















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