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В космосе едва не столкнулись российский и индийский спутники

29.11.2020 09:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В космосе едва не столкнулись российский и индийский спутники

  • 29.11.2020, 8:41
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В космосе едва не столкнулись российский и индийский спутники
Иллюстрационное фото

Оба аппарата предназначены для дистанционного зондирования Земли.

На земной орбите буквально впритык друг к другу пролетели российский и индийский спутники, расстояние между которыми составило чуть более двухсот метров, сообщает ресурс news18.

Опасное сближение аппаратов произошло 27 ноября в 04:49 по Минску.

Российский спутник «Канопус-В» и действующий индийский аппарат CARTOSAT -2F массой более 700 кг пролетели совсем рядом друг с другом, на расстоянии всего 224 метра.

Оба аппарата предназначены для дистанционного зондирования Земли.

К слову, единственный известный случай столкновения двух искусственных спутников Земли произошел в 2009 году, когда «ДТП» произошло между неработающим спутником Космических войск России «Космос-2251» и спутником связи Iridium 33.

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Теги: Минск
 
 
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Оба аппарата предназначены для дистанционного зондирования Земли.
 
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