Закон об электросвязи: пользователи имеют право на своевременное и качественное оказание услуг электросвязи

Источник материала: Onliner

Сегодня воскресенье, а значит, по сложившейся традиции высока вероятность отключения мобильного интернета, в частности, в Минске. Хотя статьей 46 закона об электросвязи закреплено право пользователей на своевременное и качественное оказание услуг.

«Юридические и физические лица имеют равные права на пользование услугами электросвязи на территории Республики Беларусь.

Пользователи услуг электросвязи имеют право:

доступа к информации о тарифах, видах услуг электросвязи, сроках их оказания, режиме работы операторов электросвязи и поставщиков услуг электросвязи , а также к иной информации, необходимой для пользования услугами электросвязи;

, а также к иной информации, необходимой для пользования услугами электросвязи; доступа к услугам сети электросвязи общего пользования;

сети электросвязи общего пользования; на своевременное и качественное оказание услуг электросвязи операторами электросвязи;

электросвязи операторами электросвязи; на возмещение ущерба, компенсацию морального вреда в соответствии с законодательством;

в соответствии с законодательством; обращаться в суд в случае нарушения их прав;

в случае нарушения их прав; иные права, предусмотренные законодательством.

Пользователи услуг электросвязи обязаны:

использовать оконечное абонентское устройство (терминал) , имеющее документ об оценке соответствия, в случае, когда наличие такого документа является обязательным;

, имеющее документ об оценке соответствия, в случае, когда наличие такого документа является обязательным; своевременно производить оплату оказанных им услуг электросвязи;

оказанных им услуг электросвязи; не предпринимать действий, направленных на снижение качества работы или повреждение сетей электросвязи;

действий, направленных сетей электросвязи; нести иные обязанности в соответствии с законодательством».