|
Закон об электросвязи: пользователи имеют право на своевременное и качественное оказание услуг электросвязи
Источник материала: Onliner
Сегодня воскресенье, а значит, по сложившейся традиции высока вероятность отключения мобильного интернета, в частности, в Минске. Хотя статьей 46 закона об электросвязи закреплено право пользователей на своевременное и качественное оказание услуг.
«Юридические и физические лица имеют равные права на пользование услугами электросвязи на территории Республики Беларусь.
Пользователи услуг электросвязи имеют право:
Пользователи услуг электросвязи обязаны:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Закон об электросвязи: пользователи имеют право на своевременное и качественное оказание услуг электросвязи
Сегодня воскресенье, а значит, по сложившейся традиции высока вероятность отключения мобильного интернета, в частности, в Минске. Хотя статьей 46 закона об...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)