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Закон об электросвязи: пользователи имеют право на своевременное и качественное оказание услуг электросвязи

29.11.2020 09:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня воскресенье, а значит, по сложившейся традиции высока вероятность отключения мобильного интернета, в частности, в Минске. Хотя статьей 46 закона об электросвязи закреплено право пользователей на своевременное и качественное оказание услуг.

«Юридические и физические лица имеют равные права на пользование услугами электросвязи на территории Республики Беларусь.

Пользователи услуг электросвязи имеют право:

  • доступа к информации о тарифах, видах услуг электросвязи, сроках их оказания, режиме работы операторов электросвязи и поставщиков услуг электросвязи, а также к иной информации, необходимой для пользования услугами электросвязи;
  • доступа к услугам сети электросвязи общего пользования;
  • на своевременное и качественное оказание услуг электросвязи операторами электросвязи;
  • на возмещение ущерба, компенсацию морального вреда в соответствии с законодательством;
  • обращаться в суд в случае нарушения их прав;
  • иные права, предусмотренные законодательством.

Пользователи услуг электросвязи обязаны:

  • использовать оконечное абонентское устройство (терминал), имеющее документ об оценке соответствия, в случае, когда наличие такого документа является обязательным;
  • своевременно производить оплату оказанных им услуг электросвязи;
  • не предпринимать действий, направленных на снижение качества работы или повреждение сетей электросвязи;
  • нести иные обязанности в соответствии с законодательством».

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня воскресенье, а значит, по сложившейся традиции высока вероятность отключения мобильного интернета, в частности, в Минске. Хотя статьей 46 закона об...
 
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