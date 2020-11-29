Мнение: Беларусь получила слабейшего футбольного чемпиона за десятилетие

Источник материала: Салiдарнасць

Завершился чемпионат Беларуси по футболу. Пожалуй, главный вопрос: наиграл ли «Шахтер» на первое место? Да, наиграл, пишет Владислав Татур на SPORT.TUT.BY .





Фото: «Шахтер»

Появление различных современных метрик позволяет оценивать качество игры любой команды в отдельно взятом матче и на дистанции. Футбол — спорт низкой результативности, поэтому аномалии в нем случаются чаще, чем в любом другом виде. Углубленная статистика помогает понимать, насколько справедлив тот или иной исход.

Так вот. «Шахтер» — действительно лучшая команда лиги этого сезона: по ожидаемым очкам и разнице ожидаемых голов. Ставить под сомнение легитимность нового статуса «желто-черных» не приходится. Другой момент, что Беларусь получила слабейшего чемпиона за десятилетие. Возможно, в истории.

Об этом говорит такой показатель, как среднее количество очков, набранных за матч: 1,99 балла за игру — это совсем не чемпионский уровень. Обычно лучшие команды чемпионатов выбивают 2,2+ балла за 90 минут.

Для сравнения давайте посмотрим на прошлый сезон: Брест — 2,5 очка за игру, Борисов — 2,33, Солигорск — 2,16. «Шахтер» был мощнее в прошлом сезоне, но закончил третьим.

Все наши топы прилично сдали, но я бы не связывал это с подъемом уровня лиги в целом — это не так. 2020 год показал, что наш футбол деградирует: сборная не воспользовалась уникальным шансом попасть на топ-турнир, ни один клуб не пробился в группу еврокубков, чемпион слабый, репутация федерации на дне. Весьма символично, что все это случилось в год политического кризиса в стране.

Говорить о чемпионстве солигорского клуба (не команды) как о достижении тоже неправильно, ведь это клуб с самым мощным финансовым ресурсом в лиге. Одно дело, когда ты берешь титул с второй-третьей зарплатной ведомостью чемпионата за счет грамотного анализа и нестандартных ходов при комплектовании. Другое — будучи самым щедрым.

Возможности «Шахтера» позволили подписать Гутора, Кендыша и Политевича — топовых белорусов. В середине десятых представить себе такое было невозможно. При этом я бы не назвал состав «горняков» сильнейшим в Беларуси. И это приводит нас к простому выводу: важно разделять и правильно оценивать роль клуба/менеджмента и команды, тренеров в этом успехе. Последние сделали для этого больше.

В 2017-м Солигорск устал от борьбы только за тройку призеров. Было решено увеличить бюджет под более серьезные задачи. Летом того года босс «Шахтера» Иван Головатый рассказал о стратегии развития клуба на пятилетку. Ниже — главная цитата:

«За ближайшие пять лет постараемся сделать клуб не только привлекательным с точки зрения спортивного результата, узнаваемого командного почерка, доверия молодым перспективным игрокам с доводкой их до уровня сборных. Также мы планомерно будем развивать клубные структуры и постараемся создать организацию, способную в условиях экономической нестабильности зарабатывать большую долю бюджета клуба от своей оперативной деятельности».

Прошло четыре года. «Шахтер» выиграл чемпионат и Кубок — но у Бреста и БАТЭ на этом отрезке трофеев больше. Узнаваемый командный почерк? Ну какой почерк, если состав прилично менялся из сезона в сезон, а с командой за это время поработали пять тренеров разного профиля.

Доверие молодым футболистам? Да, Лисакович, Эбонг и Подстрелов закрепились в сборной во многом благодаря играм за Солигорск, а на первых двух клуб заработал приличные деньги. Тут один из пунктов стратегии действительно выполнен.

«Шахтер» — клуб, который при таком мощном ресурсе очень плохо управляется. Эти четыре года вместили в себя спорные тренерские рокировки, трех разных спортивных директоров, десятки мутных легионеров, содержание которых точно не окупилось. Нынешний триумф точно не равно эффективный менеджмент.

Я сам из Солигорска. Болею за «Шахтер» с 1999 года. Был на чемпионском матче в 2005-м и искренне ждал повторения этого момента все эти 15 лет, но совершенно точно я не представлял его таким. Второй титул клуба из родного города я встретил равнодушно, счастья нет. Спасибо руководству!

«Шахтер» готовился к сезону с одним тренером, а закончил с другим (и так — каждый год с 2017-го). Под выбранную Юрием Вернидубом тактическую схему не подписали нужных футболистов, и после нескольких туров от нее пришлось отказаться — результаты сразу улучшились.

Смену тренера на финишной прямой нельзя считать решением, которое сыграло в пользу Солигорска: Роман Григорчук проиграл два матча из восьми и не смог победить БАТЭ. Летом и осенью клуб подписал шесть игроков, из которых помог и закрепился в старте только вспыхнувшая звезда Джасур Яхшибоев. «Шахтер» вылетел в первом же раунде Лиги Европы от скромного молдавского клуба, а также проиграл Кубок и Суперкубок.

Несмотря на все это, я очень рад за команду. Именно за команду. В ней полно отличных ребят, с которыми я хорошо общаюсь. Их — поздравляю! Среди персонала также хватает достойных людей — их тоже!

И сегодня мне бы хотелось сказать спасибо тем, кто отдал «Шахтеру» лучшие годы жизни, но так и не добрался до титула — в первую очередь игрокам и тренерам. С некоторыми из них попрощались некрасиво, но они сделали для клуба и его репутации и имиджа гораздо больше, чем многие из тех, кто это чемпионство будет считать своей заслугой и показателем своей работы.