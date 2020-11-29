Историк, изучающий архивы НКВД-КГБ: «Агент — только тот, на кого никто и никогда не подумает»

Источник материала: Салiдарнасць

Дмитрий Дрозд — о том, почему Виктор Бабарико неподходящий для Кремля кандидат.

— Уже, наверно, полгода, с самого объявления Виктора Бабарико о желании участвовать в «выборах» читаю истории про некую спецоперацию ФСБ-Газпром, — пишет историк-архивист Дмитрий Дрозд. — Разные люди, и с политическим опытом, и совсем новички в политике с умным и не терпящим сомнений и возражений видом бесконечно пересказывают разные версии этой примитивной дезинформации.

Уже вроде бы время разобраться и посмотреть на действия той же Светланы Тихановской, или, например, на «усилия» Москвы и лично гражданина Путина по освобождению своего агента Бабарико и его разведгруппы (были бы усилия — не были бы они в тюрьме), чтобы как минимум, начать сомневаться в реальности этой версии. Но увы.

Я рад, что среди белорусских лидеров мнений нашлись те, кто сначала призывал к бойкоту «выборов», но когда увидел, что эта идея не соответствует настроениям народа — отказался от нее и делает все для нашей победы.

И совершенно грустно смотреть на тех, кто продолжает тупо стоять на своей проигрышной стратегии и тактике и продолжает поливать грязью Тихановскую и Бабарико и их команды с энергией, достойной лучшего применения. Например, доказывания существования лохнесского чудовища или что американцы не были на Луне, а в Катыни и Куропатах расстреливали немцы.

Не нужно никого идеализировать. Но и не нужно представлять российские спецслужбы такими дебилами, которые для своей спецоперации выбрали самого неподходящего агента. Это как в известных анекдотах про Штирлица, которого в Берлине выдавал русский язык и волочащийся за ним парашют.

Конечно, для российской спецоперации лучший кандидат — это руководитель «Белгазпромбанка». Глубокое внедрение и легендирование. Три раза ха-ха-ха. Штирлиц, снимите форму советского разведчика!

100%, что для этой операции можно было бы выбрать того, на кого никто никогда не подумает. Даже совершенно белорусскоязычного при необходимости, и из оппозиции, и из чиновников, и из спецслужб, и из научной и творческой интеллигенции, и просто человека из народа. Но на ком бы не висел этот парашют в виде ярлыка «Газпрома».

Последние 10 лет я провожу, изучая архивы НКВД-КГБ, и уж поверьте, что агент — это только тот, на кого никто и никогда не подумает. Тот, кто будет в доску свой. Самый простой и на 100% эффективный способ перестать быть агентом — это раскрыться перед товарищами. После этого на тебе как на агенте можно поставить крест. Так поступали многие, кто был силой, запугиванием или другими способами завербован.

Это как в истории с агентом «Шквал», которому доверилась даже всегда настороженная Лариса Гениюш, которая в лагерях сразу определяла, кто на нее стучит. Он был свой — он тоже прошел лагеря, вошёл в доверие сначала к Климовичу, потом к его окружению, потом даже женился на... ну не буду раскрывать интригу — читайте последний номер «Нашай гісторыі».

Когда лет через 100 откроются современные архивы КГБ и ФСБ, все, кто доживут, будут невероятно удивлены! Придите ко мне на могилку и скажите: «Дмитрий Михайлович, респект и уважуха — Вы были правы».

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