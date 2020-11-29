Тихановская: Люди в Беларуси привыкли к хамству Лукашенко













Ее попросили прокомментировать случай, когда Лукашенко, пролетая на вертолете над Минском 23 августа, заявил, что протестующие "как крысы, разбежались". В тот же день он прилетел ко Дворцу независимости и вышел из вертолета в бронежилете, с автоматом в руках. Вооружен был и 15-летний сын Лукашенко, который сопровождал его.





"Люди уже (знаете, обидно) привыкли к хамству Лукашенко", – отметила Тихановская.





Она сказала, что посыл Лукашенко был непонятен.





"То ли он вышел людей убивать, свой народ, то ли он вышел защищаться от чего-то? От невооруженных людей? Непонятный был посыл. Но я так думаю, что это также своеобразный метод запугивания, когда несовершеннолетнему ребенку также в руки дается оружие. Никто тогда и не понял. Многие по-разному оценивали", – добавила оппозиционерка.





Она считает такое поведение проявлением слабости Лукашенко.





"Сильному руководителю, если он считает себя лидером и считает, что его народ уверен в том, что он президент, глава государства, не надо ничего доказывать. Кроме смеха, у людей слова бывшего президента ничего не вызывают", – резюмировала Тихановская.