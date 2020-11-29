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А вы знали? В Беларуси есть монеты с номиналом 12 рублей

29.11.2020 09:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Теоретически, вы даже можете рассчитаться такой монетой в магазине, если кассира не жалко.


Пока что такие случаи не зафиксированы, видимо — людей на кассе все-таки жалеют :) Но такие монеты в нашей стране есть, пишет "Инфобанк". Правда, стоят они чуть дороже номинала, и Национальный банк сообщил о применяемой при реализации банкам отпускной цене на комплект таких памятных монет.

В комплект серии «Архітэктурная спадчына Беларусі» входят следующие памятные монеты: 
«Брэсцкая крэпасць»
«Палацава-паркавы ансамбль. Жылічы»
«Свята-Раства-Багародзіцкая царква. Мураванка»
«Петрапаўлаўскі сабор. Гомель»
«Спаса-Праабражэнская царква. Полацк»
«Траецкае прадмесце. Мінск» 
— они представляет собой биметаллические монеты из стали, покрытой медью и латунью, и из стали, покрытой медью и никелем (в блистерной упаковке), номиналом 12 рублей.

Отпускная цена одной монеты составляет 50,57 BYN без НДС в соответствии с пунктом 1 статьи 386 Налогового кодекса.
 
Теги: Гомель
 
 
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Теоретически, вы даже можете рассчитаться такой монетой в магазине, если кассира не жалко.
 
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