В Беларуси ограничили доступ к нескольким сайтам для отслеживания посылок

Вчера появилась информация, что заблокирован сайт gdeposylka.ru, который позволяет отслеживать посылки более чем 100 почтовых служб разных стран мира.

Пользователей МТС сообщали, что доступ к ресурсу ограничен. Позже оказалось, что также недоступны сайты parcelsapp.com, posylka.net, 1track.ru. При переходе на них появляется сообщение о том, что доступ к ресурсу ограничен Министерством информации либо что сайт не может обеспечить безопасное соединение.





Официальных пояснений пока нет.