Даже метель: следующая неделя будет зимней













Практически всю неделю по большей части страны будет идти снег, ожидаются и метели.





По ночам в среднем ожидается -7…-4 градуса, днём — от -3 до +2 градусов тепла. Правда, к следующим выходным станет немного теплее: в воскресенье 6 декабря ожидаются плюсовые температуры.





Если верить долгосрочному прогнозу погоды, декабрь в Беларуси выдастся "мягким". Сильных заморозков не ожидается, как и большого числа осадков.



