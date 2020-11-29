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«Мы все стали другими, потому что увидели страшное насилие и бесчеловечность»

29.11.2020 09:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По мнению экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской тактика проведения воскресных мероприятий в виде «Маршей соседей» сейчас является правильной.

«Мы все стали другими, потому что увидели страшное насилие и бесчеловечность»

«Каждый выходит на улицы своего района и видит десятки, сотни и тысячи соратников», — отметила политик в своем телеграм-канале.

Она убеждена, что «мы все стали другими, потому что увидели страшное насилие и бесчеловечность».

В то же время, считает Тихановская, «мы остались собой, в отличие от режима, показавшего свое истинное лицо».

Экс-кандидат в президенты заявила, что белорусы — «гордый смелый и мирный народ», который «узнал цену свободы и больше никогда не согласится жить без нее».

 
 
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По мнению экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской тактика проведения воскресных мероприятий в виде «Маршей соседей» сейчас является правильной.
 
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