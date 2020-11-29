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Экс-игрок сборной Беларуси выставил на благотворительный аукцион два лота

29.11.2020 09:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Один из лучших защитников суверенного белорусского футбола, экс-игрок сборной (52 матча) Андрей Островский выставил на благотворительный аукцион два лота.

Экс-игрок сборной Беларуси выставил на благотворительный аукцион два лота

Как сообщает Белорусский фонд спортивной солидарности, лотами являются:

  • игровая майка Патрика Клюйверта с матча квалификации ЧЕ-2004 Нидерланды — Беларусь (7.09.2002; 3:0) — за лот уже дают 700 рублей;
  • раритетная майка Валентина Белькевича образца 2004 года (Белькевич подарил ее на одном из сборов команды) — за лот уже дают 1080 рублей.

Все средства от продажи лотов будут перечислены в Белорусский фонд спортивной солидарности, задачей которого является поддержка спортсменов, пострадавших за свою гражданскую позицию, а также тех, кто готов открыто высказываться о событиях, происходящих в Беларуси. Речь не только о материальной составляющей, но и юридической, и психологической поддержке.

 
 
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Один из лучших защитников суверенного белорусского футбола, экс-игрок сборной (52 матча) Андрей Островский выставил на
 
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