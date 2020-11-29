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Экс-игрок сборной Беларуси выставил на благотворительный аукцион два лота
Источник материала: Навiны
Один из лучших защитников суверенного белорусского футбола, экс-игрок сборной (52 матча) Андрей Островский выставил на
Как сообщает Белорусский фонд спортивной солидарности, лотами являются:
Все средства от продажи лотов будут перечислены в Белорусский фонд спортивной солидарности, задачей которого является поддержка спортсменов, пострадавших за свою гражданскую позицию, а также тех, кто готов открыто высказываться о событиях, происходящих в Беларуси. Речь не только о материальной составляющей, но и юридической, и психологической поддержке.
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Один из лучших защитников суверенного белорусского футбола, экс-игрок сборной (52 матча) Андрей Островский выставил на
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