Экс-игрок сборной Беларуси выставил на благотворительный аукцион два лота

Один из лучших защитников суверенного белорусского футбола, экс-игрок сборной (52 матча) Андрей Островский выставил на благотворительный аукцион два лота.





Как сообщает Белорусский фонд спортивной солидарности, лотами являются:

игровая майка Патрика Клюйверта с матча квалификации ЧЕ-2004 Нидерланды — Беларусь (7.09.2002; 3:0) — за лот уже дают 700 рублей;

раритетная майка Валентина Белькевича образца 2004 года (Белькевич подарил ее на одном из сборов команды) — за лот уже дают 1080 рублей.

Все средства от продажи лотов будут перечислены в Белорусский фонд спортивной солидарности, задачей которого является поддержка спортсменов, пострадавших за свою гражданскую позицию, а также тех, кто готов открыто высказываться о событиях, происходящих в Беларуси. Речь не только о материальной составляющей, но и юридической, и психологической поддержке.