Воскресенье в городе. В Минск снова едут силовики

Источник материала: Onliner

Очередное воскресенье в Минске началось с едущих из-за кольцевой колонн спецтехники. Первые кадры наши читатели сделали в районе Уручья. Сегодня мы весь день будем следить за развитием событий в стране и оперативно рассказывать о происходящем. Не забывайте про наш Telegram-бот и делитесь новостями. Это быстро и анонимно.





По информации от наших читателей, в районе стелы силовики уже выставляют ограждение.









С самого утра вдоль проспекта Независимости в Уручье выстроилась группа людей с красно-зелеными флагами. Судя по всему, таким образом они решили поприветствовать въезжающих в город силовиков.





А вот эта же колонна уже в районе Академии Наук.





(будет дополнено)