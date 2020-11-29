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Воскресенье в городе. В Минск снова едут силовики

29.11.2020 10:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Очередное воскресенье в Минске началось с едущих из-за кольцевой колонн спецтехники. Первые кадры наши читатели сделали в районе Уручья. Сегодня мы весь день будем следить за развитием событий в стране и оперативно рассказывать о происходящем. Не забывайте про наш Telegram-бот и делитесь новостями. Это быстро и анонимно.

Воскресенье в городе. В Минск снова едут силовики

По информации от наших читателей, в районе стелы силовики уже выставляют ограждение.

Воскресенье в городе. В Минск снова едут силовики
Воскресенье в городе. В Минск снова едут силовики

С самого утра вдоль проспекта Независимости в Уручье выстроилась группа людей с красно-зелеными флагами. Судя по всему, таким образом они решили поприветствовать въезжающих в город силовиков.

Воскресенье в городе. В Минск снова едут силовики

А вот эта же колонна уже в районе Академии Наук.

Воскресенье в городе. В Минск снова едут силовики

(будет дополнено)

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Очередное воскресенье в Минске началось с едущих из-за кольцевой колонн спецтехники. Первые кадры наши читатели сделали в районе Уручья. Сегодня мы весь день будем...
 
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