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Воскресенье в городе. В Минск снова едут силовики
Источник материала: Onliner
Очередное воскресенье в Минске началось с едущих из-за кольцевой колонн спецтехники. Первые кадры наши читатели сделали в районе Уручья. Сегодня мы весь день будем следить за развитием событий в стране и оперативно рассказывать о происходящем. Не забывайте про наш
По информации от наших читателей, в районе стелы силовики уже выставляют ограждение.
С самого утра вдоль проспекта Независимости в Уручье выстроилась группа людей с красно-зелеными флагами. Судя по всему, таким образом они решили поприветствовать въезжающих в город силовиков.
А вот эта же колонна уже в районе Академии Наук.
(будет дополнено)
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Очередное воскресенье в Минске началось с едущих из-за кольцевой колонн спецтехники. Первые кадры наши читатели сделали в районе Уручья. Сегодня мы весь день будем...
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