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Найдена древняя крошечная птица, похожая на тукана

29.11.2020 10:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Найдена древняя крошечная птица, похожая на тукана

  • 29.11.2020, 10:04
Найдена древняя крошечная птица, похожая на тукана
Иллюстрационное фото

Ее останки нашли на Мадагаскаре.

Во время экспедиции на Мадагаскар группа исследователей из Университета Огайо в США обнаружила останки динозавров. Среди них лежали мелкие кости и череп, не принадлежавшие рептилиям. После раскопок команда отвезла их в лабораторию для дальнейшего изучения. Результаты анализа опубликовали в журнале Nature, сообщает Naked science.

Найденная окаменелость местами была тонкой, как бумага, — это делало работу трудной, однако клюв, части верхней челюсти и глазницы сохранились достаточно хорошо. Ученые использовали методы цифрового моделирования и визуализации, чтобы восстановить внешний вид древней птицы. Затем они напечатали на 3D-принтере получившийся череп и сравнили его с останками разных видов.

Оказалось, кости принадлежали птице из вымершей группы энанциорнисов, жившей в мезозойскую эру, примерно 66-72 миллиона лет назад. У нее была голова длиной около девяти сантиметров, большой, похожий на косу клюв с одним зубом на конце, а также тело, по размерам способное сравниться с вороньим. Также у нее не было длинного хвоста и примитивных черт, характерных для древних птиц, таких как археоптерикс. Внешне она оказалась похожа на небольшого тукана.


«Когда я впервые увидел снимок черепа, то решил, что смотрю на современного тукана, который каким-то образом оказался замурованным в бетонной глыбе», — рассказал Стивен Брусатт, сотрудник Эдинбургского университета в Великобритании, который не участвовал в исследовании. Ученые назвали птицу Falcatakely forsterae.

Несмотря на внешнее сходство с туканами и птицами-носорогами, строение костей у фалькатакли было совершенно другим. Клюв древней птицы имел примитивное строение, но современную форму. Алан Тернер из Университета Стоуни-Брук в Нью-Йорке назвал это примером конвергентной эволюции: когда несвязанные организмы развивают одну и ту же черту независимо друг от друга.

То, что фалькатакли не похожа ни на одну известную птицу мезозоя, дает право предположить, что существовали и другие животные с необычным строением. Сейчас продолжаются раскопки на северо-западе Мадагаскара, поэтому палеонтологи надеются, что смогут найти останки других, пока неизвестных видов.

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