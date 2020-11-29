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Папа Римский впервые назначил кардиналом афроамериканца
Источник материала: Хартия'97
Папа Римский впервые назначил кардиналом афроамериканца
Им стал 72-летний архиепископ из Вашингтона.
Папа Римский Франциск впервые назначил кардиналом афроамериканца — им стал 72-летний архиепископ из Вашингтона Уилтон Грегори.
Об этом сообщает
Также Франциск назначил еще 12 новых кардиналов. Журналисты утверждают, что Папа усилил среди кардиналов группу, которая поддерживает его видение церкви.
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Им стал 72-летний архиепископ из Вашингтона.
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