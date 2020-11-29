Источник материала: Хартия'97

Папа Римский впервые назначил кардиналом афроамериканца 29.11.2020, 9:41

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Уилтон Грегори

Фото: Fabio Frustaci

Им стал 72-летний архиепископ из Вашингтона.

Папа Римский Франциск впервые назначил кардиналом афроамериканца — им стал 72-летний архиепископ из Вашингтона Уилтон Грегори.

Об этом сообщает «Новое время» .

Также Франциск назначил еще 12 новых кардиналов. Журналисты утверждают, что Папа усилил среди кардиналов группу, которая поддерживает его видение церкви.

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