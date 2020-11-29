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Папа Римский впервые назначил кардиналом афроамериканца

29.11.2020 10:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Папа Римский впервые назначил кардиналом афроамериканца

  • 29.11.2020, 9:41
  • 1,030
Папа Римский впервые назначил кардиналом афроамериканца
Уилтон Грегори
Фото: Fabio Frustaci

Им стал 72-летний архиепископ из Вашингтона.

Папа Римский Франциск впервые назначил кардиналом афроамериканца — им стал 72-летний архиепископ из Вашингтона Уилтон Грегори.

Об этом сообщает «Новое время».

Также Франциск назначил еще 12 новых кардиналов. Журналисты утверждают, что Папа усилил среди кардиналов группу, которая поддерживает его видение церкви.

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Им стал 72-летний архиепископ из Вашингтона.
 
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