Источник материала: Хартия'97

Михаил Пастухов: Задача честных юристов — восстановить действие Конституции 1994 года 2 29.11.2020, 9:27

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Михаил Пастухов

Она должна стать основой легитимности органов власти.

То, что мы наблюдаем в Беларуси сегодня, во многом было предопределено прошлыми событиями. В том числе референдумом от 24 ноября, пишет доктор юридических наук, профессор Михаил Пастухов для «Свободных новостей» .

Референдум 1996 года стал очередным этапом борьбы Александра Лукашенко за верховенство власти. Через депутатское лобби в Верховном Совете 13-го созыва он добился принятия решения о назначении референдума. Группа депутатов (82 чел.) вынесла на референдум свои вопросы в качестве альтернативы.

Как известно, среди вопросов, предложенных на тот референдум, были изменения и дополнения в Конституцию 1994 года. Они касались, в основном, перераспределения полномочий высших органов власти. Многочисленные поправки в Конституцию скрывались под формулировкой: «…принять Конституцию Республики Беларусь 1994 года с изменениями и дополнениями (новая редакция Конституции), предложенными Президентом Республики Беларусь А.Г.Лукашенко».

После вынужденного принятия решения о назначении референдума председатель Верховного Совета Семен Шарецкий обратился в Конституционный суд с предложением проверить постановление парламента на предмет соответствия Конституции и законам Республики Беларусь.

В то время я был членом Конституционного суда и помню ту сложную ситуацию перед референдумом. Суд принял дело к рассмотрению и назначил его на 4 ноября 1996 г. От Верховного Совета в качестве представителей выступали С.Калякин, Т.Манукова, А.Матусевич, Г.Юркевич. Представителями от президентской стороны были А.Абрамович, В.Лубовский, А.Марыскин, А.Пласковицкий.

Для большинства судей было очевидно, что Лукашенко предлагал на референдум, по сути, новую Конституцию с широчайшими полномочиями президента. Однако в составе Конституционного суда сформировалось «президентское лобби», которое противодействовало принятию жесткого решения. В результате длительного обсуждения удалось получить требуемые 7 голосов судей лишь по формулировке о признании несоответствующим Конституции и законам Республики Беларусь пункта 3 постановления Верховного Совета в части вынесения проектов изменений и дополнений Конституции на обязательный референдум. Это означало, что поправки в Конституцию при любом исходе голосования на референдуме не могли иметь обязательного характера. Запись на решение Конституционного суда содержалась в бюллетене для голосования.

Очевидно, что вся суета относительно перераспределения полномочий высших органов власти была нужна исключительно Лукашенко. Не случайно в новой редакции Конституции глава «Президент Республики Беларусь» была передвинута на первое место в разделе об органах власти. Немаловажно и то, что в последнем разделе Конституции «Заключительные и переходные положения» появилась статья 144. В ней разработчики записали: «Президент Республики Беларусь сохраняет свои полномочия. Срок его полномочий исчисляется со дня вступления в силу настоящей Конституции».

В переводе на обычный язык эта норма означает, что власть действующего президента продлялась без всяких выборов еще на пять лет. С позиции законодательства это можно расценить как незаконное продление (удержание) власти. Тем более, что изменения и дополнения в Конституцию объявлялись «настоящей», то есть новой, Конституцией.

Что изменилось после референдума?

Вопреки решению Конституционного суда от 4 ноября 1996 года, новая редакция Конституции была введена в действие. Уже 26 ноября 1996 года по инициативе администрации президента были собраны вне здания парламента 103 депутата, которые приняли решение о прекращении полномочий Верховного Совета 13-го созыва.

С юридической точки зрения это решение нельзя признать законным. Прежде всего, по той причине, что решение о досрочном роспуске парламента могло быть принято при наличии не менее 2/3 от избранных депутатов (при тогдашней численности парламента — не менее 133 человек). Сам по себе документ носил странный характер — «Закон Республики Беларусь «О прекращении полномочий Верховного Совета Республики Беларусь тринадцатого созыва». После голосования его сразу подписал заместитель председателя Верховного Совета Юрий Малумов.

На том заседании собравшиеся депутаты составили список из 122 депутатов, которые, по их мнению, могли быть включены в состав Палаты представителей. Позднее из этого списка А.Лукашенко отобрал 110 депутатов, которые без всяких выборов стали первым составом Палаты представителей. Остальных депутатов просто «вытолкали в шею» без выплаты положенного по закону выходного пособия (такая же участь постигла и автора статьи, когда он был освобожден президентским указом от должности судьи Конституционного суда. — Ред.).

Выборы членов верхней палаты — Совета Республики — прошли только в январе 1997 года. Правовой основой для формирования этой палаты послужила не только новая редакция Конституция, но и один из первых президентских декретов от 11 декабря 1996 года «Об утверждении Положения о выборах членов Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь».

Правительство стало целиком назначаться президентом и нести перед ним персональную ответственность. Оно получило название Совет Министров Республики Беларусь. Его формальным главой стал премьер-министр.

Высшие суды (Конституционный суд, Верховный суд, Высший хозяйственный суд), как и нижестоящие суды, оказались в полном подчинении президента. Статус Конституционного суда существенно изменился. Его регламентация была перенесена из раздела V «Органы государственного контроля и надзора» в раздел III (глава «Суд»). Тем самым, Конституционный суд был включен в систему судов.

Вместо распущенной Контрольной палаты Республики Беларусь А.Лукашенко образовал Комитет государственного контроля с неограниченными полномочиями и подчинением исключительно себе.

Президент получил право назначать и освобождать от должности председателя Центризбиркома, председателя правления Национального банка, Генерального прокурора, а также других должностных лиц, включенных в кадровый реестр главы государства.

Однако самым грубым нарушением основ государственного устройства стало включение в Конституцию раздела IX «Заключительные и переходные положения» (ст.ст.141-146). Согласно его положениям, действие Конституции 1994 года, а также Закона «О порядке вступления в силу Конституции Республики Беларусь» от 15 марта 1994 года отменялось, а Конституция с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканском референдуме, вступала в силу со дня ее опубликования.

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По сути, этими поправками была похоронена Конституция 1994 года. Поэтому задача честных юристов состоит в том, чтобы восстановить действие этой Конституции как законной основы легитимных органов власти.

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