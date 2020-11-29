В Минск ввели спецтехнику. Что происходит 29 ноября (онлайн)

Источник материала: Салiдарнасць

Следим за развитием событий.

10.35. Погодные условия сегодня непростые: -1, снег, серое небо.

10.30. Традиционно утром в воскресенье в Минск ввели силовиков и спецтехнику, которые были замечены в частности на проспектах Независимости и Пушкина. У стелы установили ограждение.

У метро «Уручье» с утра выстроилась цепочка людей с государственными флагами, которые встречали спецтехнику.





В Грушевке утром появилась такая растяжка.



