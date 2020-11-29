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В Минск ввели спецтехнику. Что происходит 29 ноября (онлайн)
29.11.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Следим за развитием событий.
10.35. Погодные условия сегодня непростые: -1, снег, серое небо.
10.30. Традиционно утром в воскресенье в Минск ввели силовиков и спецтехнику, которые были замечены в частности на проспектах Независимости и Пушкина. У стелы установили ограждение.
У метро «Уручье» с утра выстроилась цепочка людей с государственными флагами, которые встречали спецтехнику.
В Грушевке утром появилась такая растяжка.
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Следим за развитием событий.
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