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В Минск ввели спецтехнику. Что происходит 29 ноября (онлайн)

29.11.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Следим за развитием событий.

10.35. Погодные условия сегодня непростые: -1, снег, серое небо.

10.30. Традиционно утром в воскресенье в Минск ввели силовиков и спецтехнику, которые были замечены в частности на проспектах Независимости и Пушкина. У стелы установили ограждение.

У метро «Уручье» с утра выстроилась цепочка людей с государственными флагами, которые встречали спецтехнику.

В Минск ввели спецтехнику. Что происходит 29 ноября (онлайн)

В Грушевке утром появилась такая растяжка.

В Минск ввели спецтехнику. Что происходит 29 ноября (онлайн)

 
Теги: Минск
 
 
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