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Суд Пенсильвании отказался считать закон штата о выборах неконституционным

29.11.2020 10:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Верховный суд штата Пенсильвания отказал в иске представителям Республиканской партии, которые после поражения Дональда Трампа пытались доказать, что закон о выборах в штате не соответствует Конституции США.

Об этом сообщает РБК со ссылкой Associated Press.

Республиканцы требовали не учитывать 2,5 млн бюллетеней, которые пришли в избирательные комиссии по почте или же аннулировать результаты голосования в целом. В последнем случае по закону штата местный законодательный орган должен был избрать новых выборщиков, которым заново пришлось бы отдавать свои голоса за одного из кандидатов в президенты.

В частности, суд отменил решение нижестоящего суда о приостановке сертификации результатов выборов. Отказ связан с истечением сроков оспаривания принятого в 2019 году закона Пенсильвании о выборах. Судья Дэвид Вехт отметил, что истцы не привели ни одного доказательства мошеннических действий во время выборов или подсчета голосов, а также не привели никаких доводов в пользу несостоятельности законодательства.

Как пишет AP, иск республиканцев во главе с сенатором Майком Келли был последней попыткой команды Трампа оспорить результаты выборов в штате. 24 ноября губернатор штата Том Вулф подписал сертификат о передачи голосов выборщиков в пользу Джо Байдена, тем самым утвердив его победу.

До этого окружной суд Пенсильвании отклонил иск Трампа, требовавшего пересчета голосов. Судьи не нашли оснований для этого, назвав аргументы действующего президента «безосновательными и спекулятивными». Еще раньше верховный суд штата отказал Трампу в пересмотре итогов выборов в столице Пенсильвании — городе Филадельфии.

Действующий президент утверждал, что его наблюдателям не была предоставлена возможность контролировать процедуру подсчета 700 тыс. бюллетеней, и заявил о своей победе в Пенсильвании.

 
 
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Верховный суд штата Пенсильвания отказал в иске представителям Республиканской партии, которые после поражения Дональда Трампа пытались доказать, что закон о...
 
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