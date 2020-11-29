Сербия и Черногория объявили о взаимной высылке послов

Источник материала: АФН

Черногория объявила посла Сербии в Подгорице Владимира Божовича персоной нон грата. Соответствующее заявление опубликовано на сайте министерства иностранных дел страны в субботу, 28 ноября.

В МИД заявили, что дипломат на протяжении долгого времени вмешивался во внутренние дела Черногории, несмотря на неоднократные предупреждения о недопустимости такого поведения. Божович называл решение подгорицкой скупщины (парламента) об объединении с Сербией в 1918 году "освобождением" и "свободной волей" черногорского народа.

Черногорский МИД указал, что в 2018 году парламент страны принял резолюцию об отмене решения подгорицкой скупщины, поэтому высказывания посла Сербии унижают действующий черногорский парламент.

Спустя несколько часов Сербия объявила персоной нон грата посла Черногории в Белграде Тарзана Милошевича, руководствуясь принципом взаимности. Сербское министерство иностранных дел предписало дипломату покинуть страну в течение 72 часов.

До провозглашения независимости в 2006 году Черногория входила в состав конфедеративного государства Сербия и Черногория. И Сербия, и Черногория являются кандидатами на вступление в Евросоюз.