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Венедиктов: Лавров ездил в Минск уговаривать Лукашенко выполнять те обязательства, которые были

29.11.2020 10:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Они договорились о том, что политическая реформа в Беларуси займет полтора года".

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Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов прокомментировал визит в Минск министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

― Лавров ездил в Минск настаивать на том, чтобы те обязательства, которые взял на себя Александр Лукашенко в марте в Сочи и последующие в телефонных разговорах, Александр Лукашенко выполнил, – сказал Венедиктов в эфире Эха Москвы. — По, прежде всего, политической реформе. И обратите внимание, что сразу после отъезда Лаврова Лукашенко заявил, что в новой Конституции он не будет президентом.
 
Были некие договоренности, они, конечно, корректировались за эти полгода, по телефонам, встречам. Но с точки зрения политической реформы, они договорились о том, что политическая реформа в Беларуси займет полтора года. Вот полгода прошло. И я думаю, что Сергей Лавров приехал уговаривать Александра Григорьевича выполнять те обязательства, которые были.

Я еще обращу внимание, что перед приездом Лаврова все российские граждане, которые были арестованы, прежде всего, это журналисты, в частности МБХ медиа и посажены в минские изоляторы, все были выпущены. Перед приездом Лаврова. Это было условием. И тут могу только еще раз поставить грандиозный плюс российскому послу Дмитрию Мезенцеву, российскому посольству, я это знаю, которое не покладая рук и не смыкая глаз, не взирая ни на какие политические взгляды тех или иных журналистов, вытаскивало их из узилищ.

Если говорить в целом, то встречи Лаврова сначала с министром иностранных дел Владимиром Макеем, потом с Александром Лукашенко – они имели целью побудить Лукашенко ускорить конституционные и политические процессы.
 
Теги: Минск
 
 
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