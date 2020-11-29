







Свободы Юрия Дракохруста отвечает российский оппозиционный политик, бывший заместитель министра энергетики России Владимир Милов. На эти вопросы обозревателяЮрия Дракохруста отвечает российский оппозиционный политик, бывший заместитель министра энергетики России Владимир Милов.





Милов:

— Светлана Тихановская в сложной ситуации, ей нужны какие-то прорывы, она пробует разные варианты решения





— У Путина во многом чем находятся ключи от белорусской ситуации. Главный фактор — это сами белорусы, но позиция Путина имеет огромное влияние

— Очень сложно рассчитывать получить какие-то конкретные результаты от разговора с Путиным





— Он очень умелый манипулятор, что проявилось бы в разговоре с таким не очень опытным человеком, как Светлана Тихановская





— Из Москвы Лукашенко поступают сигналы, что какое-то урегулирование нужно





— Путин скорее всего не будет разговаривать с Тихановской, хотя это и не исключено





— Но если это произойдет, то это будет овечка против даже не волка, а против динозавра





— Путин не хочет вкладываться в режим Лукашенко, в первую очередь финансово





— В Кремле очень недовольны Лукашенко, они в будущем не видят его главой Беларуси





— Безусловно, Лукашенко “кинет” Кремль









— Заявление Лукашенко об уходе после конституционной реформы должно вдохновить белорусов как показатель эволюции его риторики





— Еще одна победа демократии над диктатором — это еще один удар по Путину, даже если он сам поспособствует уходу Лукашенко





— Путин видит на ряде примеров, что удерживать контроль над территорией при помощи оккупационных сил очень сложно





— В Беларуси восстала вся страна, в Кремле от этого в шоке. Чтобы удержать Лукашенко, им придется вводить оккупационную силу, против которой будут все





— Путин не хочет посылать экспедиционный корпус





— Путин всегда выбирает вариант, который не требует больших затрат и ресурсов





— Конституционная реформа — это любимый прием всех диктаторов, если вы хотите сохранить власть, ничего особо не поменяв





— Полагаю, что кастинг преемников Лукашенко в Москве шел еще до выборов





— Я считаю, что Бабарико устроил бы Путина абсолютно на посту президента Беларуси

— Фамилия Мясниковича часто упоминалась в этих обсуждениях





— Лукашенко хочет иметь право вето на предложения преемника со стороны Москвы.