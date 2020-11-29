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«Путин скорее всего не будет разговаривать с Тихановской»
Источник материала: Партизан
Может ли Путин встретиться с Тихановской? Зачем Кремлю конституционная реформа в Беларуси и уход Лукашенко? Не обманет ли Лукашенко Путина? Ведет ли Кремль кастинг перемников Лукашенко?
На эти вопросы обозревателя
Милов:
— Светлана Тихановская в сложной ситуации, ей нужны какие-то прорывы, она пробует разные варианты решения
— У Путина во многом чем находятся ключи от белорусской ситуации. Главный фактор — это сами белорусы, но позиция Путина имеет огромное влияние
— Очень сложно рассчитывать получить какие-то конкретные результаты от разговора с Путиным
— Он очень умелый манипулятор, что проявилось бы в разговоре с таким не очень опытным человеком, как Светлана Тихановская
— Из Москвы Лукашенко поступают сигналы, что какое-то урегулирование нужно
— Путин скорее всего не будет разговаривать с Тихановской, хотя это и не исключено
— Но если это произойдет, то это будет овечка против даже не волка, а против динозавра
— Путин не хочет вкладываться в режим Лукашенко, в первую очередь финансово
— В Кремле очень недовольны Лукашенко, они в будущем не видят его главой Беларуси
— Безусловно, Лукашенко “кинет” Кремль
— Заявление Лукашенко об уходе после конституционной реформы должно вдохновить белорусов как показатель эволюции его риторики
— Еще одна победа демократии над диктатором — это еще один удар по Путину, даже если он сам поспособствует уходу Лукашенко
— Путин видит на ряде примеров, что удерживать контроль над территорией при помощи оккупационных сил очень сложно
— В Беларуси восстала вся страна, в Кремле от этого в шоке. Чтобы удержать Лукашенко, им придется вводить оккупационную силу, против которой будут все
— Путин не хочет посылать экспедиционный корпус
— Путин всегда выбирает вариант, который не требует больших затрат и ресурсов
— Конституционная реформа — это любимый прием всех диктаторов, если вы хотите сохранить власть, ничего особо не поменяв
— Полагаю, что кастинг преемников Лукашенко в Москве шел еще до выборов
— Я считаю, что Бабарико устроил бы Путина абсолютно на посту президента Беларуси
— Фамилия Мясниковича часто упоминалась в этих обсуждениях
— Лукашенко хочет иметь право вето на предложения преемника со стороны Москвы.
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Может ли Путин встретиться с Тихановской? Зачем Кремлю конституционная реформа в Беларуси и уход Лукашенко? Не обманет ли Лукашенко Путина? Ведет ли Кремль кастинг...
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