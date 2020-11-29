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Валерий Цепкало не верит в то, что Виктора Бабарико могут освободить
Источник материала: Партизан
Бывший кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало не верит в то, что Виктора Бабарико могут освободить из СИЗО КГБ.
Белорусский оппозиционный политик Валерий Цепкало выступил в эфире
По мнению Цепкало, Москва, возможно, потребовала от Лукашенко провести конституционную реформу в следующем году, а также новых выборов президента.
Однако Цепкало не считает, что Виктор Бабарико может быть освобожден в скором времени.
Тем не менее Россия будет оказывать давление на Лукашенко, потому что даже для нее он слишком токсичен.
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Бывший кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало не верит в то, что Виктора Бабарико могут освободить из СИЗО КГБ.
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