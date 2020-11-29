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Валерий Цепкало не верит в то, что Виктора Бабарико могут освободить

29.11.2020 10:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало не верит в то, что Виктора Бабарико могут освободить из СИЗО КГБ.




Белорусский оппозиционный политик Валерий Цепкало выступил в эфире «Эха Москвы» и прокомментировал приезд министра иностранных дел Сергея Лаврова.

По мнению Цепкало, Москва, возможно, потребовала от Лукашенко провести конституционную реформу в следующем году, а также новых выборов президента.

Однако Цепкало не считает, что Виктор Бабарико может быть освобожден в скором времени.

Тем не менее Россия будет оказывать давление на Лукашенко, потому что даже для нее он слишком токсичен.
 
 
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Бывший кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало не верит в то, что Виктора Бабарико могут освободить из СИЗО КГБ.
 
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