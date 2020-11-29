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СМИ: Трамп намерен объявить об участии в следующих выборах на инаугурации Байдена

29.11.2020 10:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп может объявить о планах баллотироваться в президенты США на второй срок во время инаугурации Джозефа Байдена 20 января 2021 года. Об этом в субботу, 28 ноября, сообщило портал The Daily Beast.



Отмечается, что в штабе Трампа продолжаются обсуждения, связанные с началом новой предвыборной кампании. В окружении президента допускают, что в случае официальной победы Байдена Трамп объявит о намерении идти на второй срок в конце января.

По данным соцопроса, проведенного совместно газетой The Hill и Исследовательской службой Харриса, около 47% жителей США поддерживают участие нынешнего главы государства в президентской гонке в 2024 году.

Как сообщалось, Байден предварительно выиграл президентские выборы, набрав 306 голосов Коллегии выборщиков при необходимых 270, тогда как Трамп получил 232 голоса.

Однако действующий глава Белого дома отказывается признавать поражение и настаивает на том, что были допущены массовые фальсификации при голосовании.

В то же время после ряда заявлений сторонников по Республиканской партии Трамп все же распорядился начать процесс передачи власти демократу.
 
 
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Действующий глава Белого дома Дональд Трамп может объявить о планах баллотироваться в президенты США на второй срок во время инаугурации Джозефа Байдена 20 января...
 
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