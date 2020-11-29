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В Беларуси появился ещё один политзаключённый. 144-й
Источник материала: Партизан
Правозащитники признали Максима Павлющика политзаключенным.
Парня обвиняют в «повреждении имущества с причинением ущерба в крупном размере» за надпись «Не забудем» на народном мемориале в честь убитого Александра Тарайковского у станции метро»Пушкинская».
Сейчас в Беларуси 144 политзаключенных.
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Правозащитники признали Максима Павлющика политзаключенным.
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