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«Нива» насмерть сбила велосипедиста возле Солигорска
Источник материала: Навiны
В деревне Сковшин Солигорского района 62-летний водитель Lada сбил двигавшегося в попутном направлении 50-летнего велосипедиста.
По сообщению пресс-службы МВД, от полученных травм пострадавший скончался на месте. На велосипеде установлен катафот, водитель машины был без видимых признаков алкогольного опьянения.
Следователи, инспекторы ГАИ и эксперты устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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В деревне Сковшин Солигорского района 62-летний водитель Lada сбил двигавшегося в попутном направлении 50-летнего велосипедиста.
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