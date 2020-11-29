Назначен исполняющий обязанности пресс-секретаря БПЦ, им впервые стал иеромонах

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 ноя - Sputnik. Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, назначил и.о. пресс-секретаря БПЦ иеромонаха Афанасия (Соколова), сообщили в Белорусском экзархате.

Кто ранее занимал эту должность

Ранее председателем Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви, а именно так официально называется данная должность, был протоиерей Сергий Лепин. Он написал заявление об уходе с должности пресс-секретаря БПЦ после предупреждения Генпрокуратуры. Речь идет о его посте в Facebook о смерти Романа Бондаренко.

Напомним, по данным следствия, 11 ноября в милицию поступило сообщение о том, что во дворе дома на улице Червякова в Минске (так называемой "площади Перемен") произошла драка между местными жителями, вешающими ленты, и лицами, их снимающими.

В Центральное РУВД Минска был доставлен мужчина – Роман Бондаренко, которого впоследствии госпитализировали с травмами. На следующий день он скончался в больнице.

"Патриарший Экзарх удовлетворил прошение протоиерея Сергия Лепина об увольнении по собственному желанию, выразив ему благодарность за многолетние труды по руководству работой Синодального информационного отдела", – сообщили Sputnik в БПЦ.

Что известно о новом пресс-секретаре

Иеромонах Афанасий, в миру Юрий Николаевич Соколов, получил светское образование в Белорусском государственном педагогическом университете (1994), духовное – в Минских духовных семинарии (1994) и академии (1999), кандидат богословия.

Пресс-секретарем БПЦ впервые стал иеромонах. До протоирея Сергия Лепина более 10 лет пресс-секретарем БПЦ был светский человек, Андрей Петрашкевич.

В православии иеромонах – это монах, имеющий сан священника. Сан иеромонаха соответствует сану иерея в белом духовенстве.

Митрополит Вениамин также принял решение о восстановлении с 1 декабря 2020 года работы Архитектурно-художественного совета Минской епархии, возглавит который кандидат искусствоведения Геннадий Лаврецкий.