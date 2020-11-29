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"Правда тела". Молоко
29.11.2020 11:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Как отличить молоко А1 и А2? Можно ли пить молоко тем, кто сейчас не испытывает из-за него проблем? Пастеризованное, парное, обезжиренное и восстановленное: что вреднее, а что полезнее? И наконец, как насчет мороженого и кофе с молоком? Объясняет эндокринолог, кандидат медицинских наук, автор telegram-канала "Доктор Павлова", старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.
02:40 ― "мы же в природе не видим, чтобы лев подошел к зебре и попил молока";
04:10 ― чем вредно молоко А1, и как его отличить;
05:50 ― связь развития диабета первого типа с молоком А1;
08:15 ― как понять, есть ли неусваиваемость лактозы;
09:00 ― "опиоидный эффект": почему нам нравится молоко;
10:02 ― можно ли пить молоко тем, кто сейчас не испытывает от него проблем;
10:47 ― как на свойства молока влияет его обработка;
13:07 ― стоит ли пить обезжиренное и восстановленное молоко;
16:20 ― "протеин ― это отдельная субстанция, только белок": можно ли употреблять его тем, у кого непереносимость лактозы;
18:10 ― "на банке огромный состав аминокислот, однако на самом деле они не проходят желудочный барьер";
19:00 ― каша на молоке или каша на воде?
19:40 ― "не надо смешивать разные субстанции животного белка": а как же мясо по-французски?
22:15 ― кофе с молоком и мороженое: можно ли себе это позволить;
22:45 ― "когда ко мне приходит человек с угревой болезнью, я спрашиваю, как часто он ест мороженое".
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Какое молоко стоит у вас дома в холодильнике? Скорее всего, так называемое молоко А1 (и это вряд ли указано на упаковке). С его употреблением врачи связывают...
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