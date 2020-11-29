"Правда тела". Молоко

Источник материала: Sputnik Беларусь

Как отличить молоко А1 и А2? Можно ли пить молоко тем, кто сейчас не испытывает из-за него проблем? Пастеризованное, парное, обезжиренное и восстановленное: что вреднее, а что полезнее? И наконец, как насчет мороженого и кофе с молоком? Объясняет эндокринолог, кандидат медицинских наук, автор telegram-канала "Доктор Павлова", старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.

02:40 ― "мы же в природе не видим, чтобы лев подошел к зебре и попил молока";

04:10 ― чем вредно молоко А1, и как его отличить;

05:50 ― связь развития диабета первого типа с молоком А1;

08:15 ― как понять, есть ли неусваиваемость лактозы;

09:00 ― "опиоидный эффект": почему нам нравится молоко;

10:02 ― можно ли пить молоко тем, кто сейчас не испытывает от него проблем;

10:47 ― как на свойства молока влияет его обработка;

13:07 ― стоит ли пить обезжиренное и восстановленное молоко;

16:20 ― "протеин ― это отдельная субстанция, только белок": можно ли употреблять его тем, у кого непереносимость лактозы;

18:10 ― "на банке огромный состав аминокислот, однако на самом деле они не проходят желудочный барьер";

19:00 ― каша на молоке или каша на воде?

19:40 ― "не надо смешивать разные субстанции животного белка": а как же мясо по-французски?

22:15 ― кофе с молоком и мороженое: можно ли себе это позволить;

22:45 ― "когда ко мне приходит человек с угревой болезнью, я спрашиваю, как часто он ест мороженое".

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