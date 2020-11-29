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Венедиктов: Лукашенко может возглавить Беларусь в качестве премьер-министра
29.11.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Главред «Эха Москвы» высказал версию, какие изменения в политическом устройстве Беларуси может провести Александр Лукашенко.
В пятницу глава государства заявил о намерении оставить пост президента после принятия новой Конституции.
Фото russianplanes.net
В связи с этим Алексей Венедиктов высказал догадку в эфире
– Смотрите, если эта Конституция будет сделана а-ля Германия или Израиль, предположим, или Австрия, то есть парламентская республика, то президент будет церемониальной фигурой, а лидером страны будет премьер-министр, как премьер-министр в Израиле, как канцлер ФРГ в Германии, как премьер-министр Великобритании Джонсон… Думаю, что речь идет о том, что он возглавит Беларусь в качестве премьер-министра в парламентской республике.
Ранее эксперты высказывали мысль, что Лукашенко может пойти по пути Нурсултана Назарбаева, который оставил пост президента Казахстана, но сохраняет власть в своих руках, занимая должность председателя Совета безопасности.
В любом случае и первая, и вторая версии основываются на том, что Лукашенко попытается остаться фактическим главой государства даже после ухода с поста президента.
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Главред «Эха Москвы» высказал версию, какие изменения в политическом устройстве Беларуси может провести Александр Лукашенко.
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