ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Венедиктов: Лукашенко может возглавить Беларусь в качестве премьер-министра

29.11.2020 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Главред «Эха Москвы» высказал версию, какие изменения в политическом устройстве Беларуси может провести Александр Лукашенко.

В пятницу глава государства заявил о намерении оставить пост президента после принятия новой Конституции.

Венедиктов: Лукашенко может возглавить Беларусь в качестве премьер-министра

Фото russianplanes.net

В связи с этим Алексей Венедиктов высказал догадку в эфире Эха Москвы:

– Смотрите, если эта Конституция будет сделана а-ля Германия или Израиль, предположим, или Австрия, то есть парламентская республика, то президент будет церемониальной фигурой, а лидером страны будет премьер-министр, как премьер-министр в Израиле, как канцлер ФРГ в Германии, как премьер-министр Великобритании Джонсон… Думаю, что речь идет о том, что он возглавит Беларусь в качестве премьер-министра в парламентской республике.

Ранее эксперты высказывали мысль, что Лукашенко может пойти по пути Нурсултана Назарбаева, который оставил пост президента Казахстана, но сохраняет власть в своих руках, занимая должность председателя Совета безопасности.

В любом случае и первая, и вторая версии основываются на том, что Лукашенко попытается остаться фактическим главой государства даже после ухода с поста президента.

Карбалевіч: Лукашэнка хацеў утаіць той факт, што дамагаўся вайсковай падтрымкі Расеі

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главред «Эха Москвы» высказал версию, какие изменения в политическом устройстве Беларуси может провести Александр Лукашенко.
 
Новости дня
Новости разные
 
Тайсон и Джонс вышли на боксерский ринг
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.11.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика