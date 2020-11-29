Венедиктов: Лукашенко может возглавить Беларусь в качестве премьер-министра

Источник материала: Салiдарнасць

Главред «Эха Москвы» высказал версию, какие изменения в политическом устройстве Беларуси может провести Александр Лукашенко.

В пятницу глава государства заявил о намерении оставить пост президента после принятия новой Конституции.





Фото russianplanes.net

В связи с этим Алексей Венедиктов высказал догадку в эфире Эха Москвы :

– Смотрите, если эта Конституция будет сделана а-ля Германия или Израиль, предположим, или Австрия, то есть парламентская республика, то президент будет церемониальной фигурой, а лидером страны будет премьер-министр, как премьер-министр в Израиле, как канцлер ФРГ в Германии, как премьер-министр Великобритании Джонсон… Думаю, что речь идет о том, что он возглавит Беларусь в качестве премьер-министра в парламентской республике.

Ранее эксперты высказывали мысль, что Лукашенко может пойти по пути Нурсултана Назарбаева, который оставил пост президента Казахстана, но сохраняет власть в своих руках, занимая должность председателя Совета безопасности.

В любом случае и первая, и вторая версии основываются на том, что Лукашенко попытается остаться фактическим главой государства даже после ухода с поста президента.

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