Закрылись некоторые станции минского метро

Источник материала: Onliner

О закрытии некоторых станций по факту проинформировал Минский метрополитен. На вход и выход в 11:05 закрыты станции «Площадь Победы», «Октябрьская», «Площадь Якуба Коласа», «Купаловская», «Немига». Поезда на этих станциях не останавливаются. Также закрыт вестибюль второй станции «Площадь Ленина» (вход со стороны пл. Независимости).

Сообщается, что сделано это в целях обеспечения безопасности пассажиров. Метрополитен извинился за временные неудобства.