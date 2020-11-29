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Закрылись некоторые станции минского метро
Источник материала: Onliner
О закрытии некоторых станций по факту
Сообщается, что сделано это в целях обеспечения безопасности пассажиров. Метрополитен извинился за временные неудобства.
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О закрытии некоторых станций по факту проинформировал Минский метрополитен. На вход и выход в 11:05 закрыты станции «Площадь Победы», «Октябрьская», «Площадь Якуба...
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