В Минске забарахлил мобильный интернет

Источник материала: Onliner

Одна из модных традиций последнего времени — воскресные проблемы с мобильным интернетом в столице. Раньше это происходило просто молча, но обычай совершенствуется. Теперь операторы по факту сообщают в интернете абонентам с отключенным интернетом о том, что «снижена пропускная способность мобильного интернета». Сегодня — не исключение.

29 ноября около 11:00 в Минске снова начались сложности с загрузкой некоторых ресурсов с мобильников.

Операторы официально подтверждают.

Уважаемые абоненты! В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 29 ноября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги. — А1 Беларусь (@a1belarus) November 29, 2020

Уважаемые абоненты. Сегодня в Минске в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами по обеспечению нац безопасности, был ограничен доступ к сети интернет, что привело к снижению качества работы сервисов у абонентов. Сожалеем о сложившейся ситуации. — МТС Беларусь (@by_mts) November 29, 2020