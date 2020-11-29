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В Минске забарахлил мобильный интернет
Источник материала: Onliner
Одна из модных традиций последнего времени — воскресные проблемы с мобильным интернетом в столице. Раньше это происходило просто молча, но обычай совершенствуется. Теперь операторы по факту сообщают в интернете абонентам с отключенным интернетом о том, что «снижена пропускная способность мобильного интернета». Сегодня — не исключение.
29 ноября около 11:00 в Минске снова начались сложности с загрузкой некоторых ресурсов с мобильников.
Операторы официально подтверждают.
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Одна из модных традиций последнего времени — воскресные проблемы с мобильным интернетом в столице. Раньше это происходило просто молча, но обычай...
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