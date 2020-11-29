«По требованиям госорганов». В Минске проблемы с мобильным интернетом

Источник материала: Tut.by

Сегодня, 29 ноября, в Минске заметили проблемы с доступом в Сеть через мобильный интернет.



Фото: John Tuesday / Unsplash

Затруднения заметили около 11 утра. Они такие же, что и в предыдущие воскресенья — сеть LTE и 3G действует некорректно. Из-за этого сайты могут не загружаться (или ждать приходится по несколько минут), сообщения в мессенджерах — не приниматься и не отправляться, медиа-файлы в них — не погружаться.

В МТС сказали:

— Сегодня в Минске в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами по обеспечению национальной безопасности, был ограничен доступ к сети интернет, что привело к снижению качества работы сервисов у абонентов. Сожалеем о сложившейся ситуации.

В А1 заявили:

— В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 29 ноября на территории Минска снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение данного требования ведет к существенному ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги. О восстановлении корректного доступа будет сообщено, как только это станет возможным. Надеемся на скорое восстановление обслуживания.

В life:) прокомментировали:

— К сожалению, 29 ноября у наших абонентов в Минске был ограничен доступ к мобильному интернету. Причиной тому стали меры, принятые уполномоченными государственными органами. Мы сожалеем о произошедшем. О восстановлении корректного доступа к сервису сообщим дополнительно.

Напомним: затруднения с доступом в Сеть в Минске через мобильный интернет наблюдаются практически каждое воскресенье. В начале сентября операторы пояснили, что «доступ ограничивался в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами».