|
В Минске снова начались проблемы с мобильным интернетом
Источник материала: Хартия'97
В Минске снова начались проблемы с мобильным интернетом
Проблемы с интернетом наблюдаются у трех мобильных операторов.
В Беларуси продолжаются уличные акции протеста. 29 ноября протестующие планируют пройти Маршем соседей.
Читатели Charter97.org сообщают, что в Минске наблюдаются проблемы с мобильным интернетом у операторов МТС, life :) и А1.
Мобильные операторы по указанию режима Лукашенко отключают интернет на всех последних массовых акциях протеста.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проблемы с интернетом наблюдаются у трех мобильных операторов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)