Источник материала: Хартия'97

В Минске снова начались проблемы с мобильным интернетом 1 29.11.2020, 11:07

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Проблемы с интернетом наблюдаются у трех мобильных операторов.

В Беларуси продолжаются уличные акции протеста. 29 ноября протестующие планируют пройти Маршем соседей.

Читатели Charter97.org сообщают, что в Минске наблюдаются проблемы с мобильным интернетом у операторов МТС, life :) и А1.

Мобильные операторы по указанию режима Лукашенко отключают интернет на всех последних массовых акциях протеста.

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