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Тайсон и Джонс вышли на боксерский ринг

29.11.2020 11:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Тайсон и Джонс вышли на боксерский ринг

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  • 29.11.2020, 10:59
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Тайсон и Джонс вышли на боксерский ринг

Легенды супертяжелого веса провели поединок.

Бой в супертяжелом весе, в котором в ринг вернулись две легенды бокса, между Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим, завершился вничью, сообщает «Новое время».

54-летний Тайсон с первых секунд поединка завладел преимуществом, и старался вкладываться в удары, что у него периодически получалось.

Вместе с тем, 51-летний Джонс пытался взять свое подвижностью и нетяжелыми набросами, действуя в целом быстрее соперника в надежде его измотать.

Тайсон в привычном стиле нагнетал ситуацию в ринге, тогда как его визави, начиная с 3-го раунда все больше выбирал тактику клинчей.

После 4-й двухминутки Джонс стал активнее идти вперед, после чего уже его оппоненту периодически пришлось прибегать к клинчам.

Тем не менее, несмотря на активность Тайсона в заключительных раундах, судьи присудили ничью.

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