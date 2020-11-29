|
Telegram-каналы призвают белорусов выйти на Марш соседей
Источник материала: Хартия'97
Telegram-каналы призвают белорусов выйти на Марш соседей
Воскресенье, 12:00, ваши дворы по всей Беларуси.
Независимые Telegram-каналы
«Сегодня в 12:00 состоится Марш соседей , который начнется прямо в наших дворах! К 12:30 мы стекаемся к точкам, удобным всему кварталу (это может быть магазин или значимый перекресток), чтобы ближе к 13:00 собраться уже всем районом. Точки сбора районов и для Минска, и для областных центров будут опубликованы утром воскресенья.
Зовите соседей! Одевайтесь тепло. Обсуждайте подходящие маршруты в голове колонны или координируйтесь заранее, будьте мобильными!
Воскресенье, 12:00, ваши дворы по всей Беларуси!» — обратились независимые Telegram-каналы к белорусам.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Воскресенье, 12:00, ваши дворы по всей Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)