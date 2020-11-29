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Telegram-каналы призвают белорусов выйти на Марш соседей

29.11.2020 11:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Telegram-каналы призвают белорусов выйти на Марш соседей

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  • 29.11.2020, 10:53
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Telegram-каналы призвают белорусов выйти на Марш соседей

Воскресенье, 12:00, ваши дворы по всей Беларуси.

Независимые Telegram-каналы призвали белорусов выйти на традиционный воскресный Марш.

«Сегодня в 12:00 состоится Марш соседей , который начнется прямо в наших дворах! К 12:30 мы стекаемся к точкам, удобным всему кварталу (это может быть магазин или значимый перекресток), чтобы ближе к 13:00 собраться уже всем районом. Точки сбора районов и для Минска, и для областных центров будут опубликованы утром воскресенья.

Зовите соседей! Одевайтесь тепло. Обсуждайте подходящие маршруты в голове колонны или координируйтесь заранее, будьте мобильными!

Воскресенье, 12:00, ваши дворы по всей Беларуси!» — обратились независимые Telegram-каналы к белорусам.


Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
Теги: Минск
 
 
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Воскресенье, 12:00, ваши дворы по всей Беларуси.
 
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