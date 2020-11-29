Источник материала: Хартия'97

Telegram-каналы призвают белорусов выйти на Марш соседей 1 29.11.2020, 10:53

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Воскресенье, 12:00, ваши дворы по всей Беларуси.

Независимые Telegram-каналы призвали белорусов выйти на традиционный воскресный Марш.

«Сегодня в 12:00 состоится Марш соседей , который начнется прямо в наших дворах! К 12:30 мы стекаемся к точкам, удобным всему кварталу (это может быть магазин или значимый перекресток), чтобы ближе к 13:00 собраться уже всем районом. Точки сбора районов и для Минска, и для областных центров будут опубликованы утром воскресенья.

Зовите соседей! Одевайтесь тепло. Обсуждайте подходящие маршруты в голове колонны или координируйтесь заранее, будьте мобильными!

Воскресенье, 12:00, ваши дворы по всей Беларуси!» — обратились независимые Telegram-каналы к белорусам.





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