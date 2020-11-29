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На «Гродно Азот» произошла остановка цеха «Карбамид-3»
Источник материала: Хартия'97
На «Гродно Азот» произошла остановка цеха «Карбамид-3»
Ведутся ремонтные и пусконаладочные работы.
27 ноября в 13:20 остановился цех карбамид-3 по «техническим причинам». Ведутся ремонтные и пусконаладочные работы, сообщает gazeta.azot.by.
Угрозы городу, экологии, жителям и работникам предприятия нет. Подробности
Что произошло на «Гродно Азот»?
26 октября часть работников «Гродно Азот» поддержала национальную забастовку. В 7 часов на проходной предприятия собрались около 150 человек. На предприятии бастуют наиболее квалифицированные работники.
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Ведутся ремонтные и пусконаладочные работы.
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