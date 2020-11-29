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Как выглядит главная елка Вильнюса
29.11.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
«Этот год своими трансформациями напоминает сюрреализм», — заметил создатель елки-трансформера.
© DELFI / Tomas Vinickas
В субботу на Кафедральной площади зажгли огни на главной рождественской елке Литвы, пишет
В этом году она как сюрреалистическая картина, привлекающая своими трансформациями и необычным сюрпризом. Если присмотреться, то если соединить выдвигающиеся из центральной части четырехугольники, получится еще одна елка.
Высота елки 24 метра, ширина — 26 м. Металлическую конструкцию украсили 6000 еловых лап и почти 4 километра гирлянд, 800 серебристых елочных игрушек и 150 квадратных метров зеркал.
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«Этот год своими трансформациями напоминает сюрреализм», — заметил создатель елки-трансформера.
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