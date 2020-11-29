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Как выглядит главная елка Вильнюса

29.11.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

«Этот год своими трансформациями напоминает сюрреализм», — заметил создатель елки-трансформера.

Как выглядит главная елка Вильнюса

© DELFI / Tomas Vinickas

В субботу на Кафедральной площади зажгли огни на главной рождественской елке Литвы, пишет Delfi.

Как выглядит главная елка Вильнюса
Как выглядит главная елка Вильнюса
Как выглядит главная елка Вильнюса

В этом году она как сюрреалистическая картина, привлекающая своими трансформациями и необычным сюрпризом. Если присмотреться, то если соединить выдвигающиеся из центральной части четырехугольники, получится еще одна елка.

Как выглядит главная елка Вильнюса
Как выглядит главная елка Вильнюса
Как выглядит главная елка Вильнюса

Высота елки 24 метра, ширина — 26 м. Металлическую конструкцию украсили 6000 еловых лап и почти 4 километра гирлянд, 800 серебристых елочных игрушек и 150 квадратных метров зеркал.

 
 
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«Этот год своими трансформациями напоминает сюрреализм», — заметил создатель елки-трансформера.
 
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