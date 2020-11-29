Китайский космический аппарат успешно вышел на орбиту Луны

Источник материала: АФН

Китайский космический аппарат «Чанъэ-5» успешно вышел на лунную орбиту и готовится к посадке. Об этом сообщило Китайское национальное космическое управление.

Согласно сообщению в 20:58 28 ноября китайский зонд примерно в 400 км от поверхности Луны произвел торможение и выключил двигатели, передает РБК.

Теперь посадочный модуль и модуль для взлета должны отсоединиться от орбитального и возвращаемого модулей и совершить мягкую посадку.

«В соответствии с планом [модули] приступят к работам по сбору проб лунного грунта и другим задачам», — говорится в сообщении.

Запуск ракеты «Чанчжэн-5» с зондом состоялся утром 24 ноября на космодроме Вэньчан. Через 40 минут после запуска «Чанъэ-5» отделился от ракеты.

Москва приветствовала запуск Китаем зонда для исследования Луны. В Кремле заявили о широком потенциале сотрудничества России и Китая в области освоения космоса.