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Китайский космический аппарат успешно вышел на орбиту Луны
Источник материала: АФН
Китайский космический аппарат «Чанъэ-5» успешно вышел на лунную орбиту и готовится к посадке. Об этом сообщило Китайское национальное космическое управление.
Согласно сообщению в 20:58 28 ноября китайский зонд примерно в 400 км от поверхности Луны произвел торможение и выключил двигатели, передает РБК.
Теперь посадочный модуль и модуль для взлета должны отсоединиться от орбитального и возвращаемого модулей и совершить мягкую посадку.
«В соответствии с планом [модули] приступят к работам по сбору проб лунного грунта и другим задачам», — говорится в сообщении.
Запуск ракеты «Чанчжэн-5» с зондом состоялся утром 24 ноября на космодроме Вэньчан. Через 40 минут после запуска «Чанъэ-5» отделился от ракеты.
Москва приветствовала запуск Китаем зонда для исследования Луны. В Кремле заявили о широком потенциале сотрудничества России и Китая в области освоения космоса.
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Китайский космический аппарат «Чанъэ-5» успешно вышел на лунную орбиту и готовится к посадке. Об этом сообщило Китайское национальное космическое управление.
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