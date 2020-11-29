ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Китайский космический аппарат успешно вышел на орбиту Луны

29.11.2020 11:53 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Китайский космический аппарат «Чанъэ-5» успешно вышел на лунную орбиту и готовится к посадке. Об этом сообщило Китайское национальное космическое управление.

Согласно сообщению в 20:58 28 ноября китайский зонд примерно в 400 км от поверхности Луны произвел торможение и выключил двигатели, передает РБК.

Теперь посадочный модуль и модуль для взлета должны отсоединиться от орбитального и возвращаемого модулей и совершить мягкую посадку.

«В соответствии с планом [модули] приступят к работам по сбору проб лунного грунта и другим задачам», — говорится в сообщении.

Запуск ракеты «Чанчжэн-5» с зондом состоялся утром 24 ноября на космодроме Вэньчан. Через 40 минут после запуска «Чанъэ-5» отделился от ракеты.

Москва приветствовала запуск Китаем зонда для исследования Луны. В Кремле заявили о широком потенциале сотрудничества России и Китая в области освоения космоса.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Китайский космический аппарат «Чанъэ-5» успешно вышел на лунную орбиту и готовится к посадке. Об этом сообщило Китайское национальное космическое управление.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске снова начались проблемы с мобильным интернетом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.11.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика