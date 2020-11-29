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Тихановская: Мужики, вы гордые, а Марш соседей невероятен
Источник материала: АФН
Светлана Тихановская поддержала сограждан, собирающихся участвовать в воскресной акции протеста "Марш соседей".
"Каждый выходит на улицы своего района и видит десятки, сотни и тысячи соратников", - говорится в сообщении в Telegram-канале Тихановской.
"Мы все стали другими, потому что увидели страшное насилие и бесчеловечность. Но в то же время мы остались собой, в отличие от режима, показавшего свое истинное лицо", - подчеркнула Тихановская.
Она назвала белорусов как "гордый смелый и мирный народ, который узнал цену свободы и больше никогда не согласится жить без нее".
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Светлана Тихановская поддержала сограждан, собирающихся участвовать в воскресной акции протеста "Марш соседей".
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