Тихановская: Мужики, вы гордые, а Марш соседей невероятен

Источник материала: АФН

Светлана Тихановская поддержала сограждан, собирающихся участвовать в воскресной акции протеста "Марш соседей".

"Каждый выходит на улицы своего района и видит десятки, сотни и тысячи соратников", - говорится в сообщении в Telegram-канале Тихановской.

"Мы все стали другими, потому что увидели страшное насилие и бесчеловечность. Но в то же время мы остались собой, в отличие от режима, показавшего свое истинное лицо", - подчеркнула Тихановская.

Она назвала белорусов как "гордый смелый и мирный народ, который узнал цену свободы и больше никогда не согласится жить без нее".