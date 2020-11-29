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Хлеб из лебеды и суп "Сорняк". "Украинская академия лидерства" создала первый в мире онлайн-ресторан памяти

29.11.2020 11:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Студенты платформы "Украинская академия лидерства" запустили проект, в котором показали блюда украинцев в период Голодомора и истории людей, переживших массовый голод.



Платформа для образования "Украинская академия лидерства" создала онлайн-ресторан памяти "Непораховані з 1932-го". Как говорится в сообщении платформы в Instagram, это первый в мире проект подобного рода.

Студенты академии воссоздали блюда, которые ели украинцы в период Голодомора, часть из них – по воспоминаниям близких.

В онлайн-меню – травяники (хлебцы из натертой травы и семян льна, замешанные на воде), палянички из отходов картофеля и остатков семян подсолнуха, хлебцы из соломы и шелухи, суп "Сорняк", а также хлеб, тесто для которого замешано на листьях лебеды, перетертой коре и отрубях.

Кликая на кнопку "Узнать цену" посетители такого "ресторана" увидят истории людей, которые пережили Голодомор.



Голодомор 1932–1933 годов – массовый голод, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР. На сайте музея Голодомора отмечается, что общее количество умерших из-за голода тех годов достигает 7 млн человек. В Украине Голодомор рассматривается как акт геноцида украинского народа, инспирированный правительством СССР. Каждую четвертую субботу ноября в Украине отмечают День памяти жертв голодоморов, когда чтят память жертв массового голода в 1921–1923-м и 1946–1947 годах.
 
 
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Студенты платформы "Украинская академия лидерства" запустили проект, в котором показали блюда украинцев в период Голодомора и истории людей, переживших массовый...
 
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