Instagram , это первый в мире проект подобного рода. Платформа для образования "Украинская академия лидерства" создала онлайн-ресторан памяти "Непораховані з 1932-го". Как говорится в сообщении платформы в, это первый в мире проект подобного рода.





Студенты академии воссоздали блюда, которые ели украинцы в период Голодомора, часть из них – по воспоминаниям близких.





В онлайн-меню – травяники (хлебцы из натертой травы и семян льна, замешанные на воде), палянички из отходов картофеля и остатков семян подсолнуха, хлебцы из соломы и шелухи, суп "Сорняк", а также хлеб, тесто для которого замешано на листьях лебеды, перетертой коре и отрубях.