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В 2021 году генплан Минска скорректируют. Что изменится?
Источник материала: Партизан
В 2021 году генплан Минска будет изменен. Об этом во время прямой телефонной линии рассказал первый заместитель председателя Мингорисполкома Дмитрий Микуленок. Информацию
— Есть необходимость в такой работе, поскольку с момента последней корректуры генплана прошло время, многое изменилось, потому нужно обновление главного документа, по которому будет развиваться столица. Генплан определит новые ориентиры для города, — отметил Дмитрий Микуленок.
Из того, что планируется сделать:
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В 2021 году генплан Минска будет изменен. Об этом во время прямой телефонной линии рассказал первый заместитель председателя Мингорисполкома Дмитрий Микуленок....
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