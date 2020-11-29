В 2021 году генплан Минска скорректируют. Что изменится?

— Есть необходимость в такой работе, поскольку с момента последней корректуры генплана прошло время, многое изменилось, потому нужно обновление главного документа, по которому будет развиваться столица. Генплан определит новые ориентиры для города, — отметил Дмитрий Микуленок.





Из того, что планируется сделать:



