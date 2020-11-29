В Минске закрыты шесть станций метро и отключен мобильный интернет

Как сообщает телеграм-канал метрополитена, в 11:05 «в целях обеспечения безопасности пассажиров» на вход и выход закрыты некоторые станции первой и второй линий метро: «Площадь Победы», «Октябрьская», «Площадь Якуба Коласа», «Немига», «Купаловская». Поезда на этих станциях следуют без остановки.





Также на вход и выход закрыт вестибюль станции «Площадь Ленина» со стороны площади Независимости. Поезда на станции останавливаются.

Одновременно с закрытием станций метро в Минске отключили мобильный интернет.

Около 9 утра в Минск со стороны микрорайона Уручье в город въехала колонна спецтехники.

Сегодня в столице и других городах планируется очередная воскресная акция сторонников перемен — Марш соседей. Это уже шестнадцатый марш после президентских выборов 9 августа. Сторонники перемен продолжают требовать отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.