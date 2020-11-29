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На Октябрьской площади завершают строительство сербского МФК
Источник материала: Навiны
Сербская компания «Дубай Вотер Фронт» завершает строительство многофункционального комплекса на Октябрьской площади, сообщили агентству «Минск-Новости» в комитете строительства и инвестиций Мингорисполкома.
В составе объекта
Отделка фасада была выполнена еще в 2019-м ко II Европейским играм. Внутри же строительный процесс продолжался.
На объекте работает приемочная комиссия. Планируется, что комплекс введут до конца нынешнего года. Правда, до его физического открытия пройдет еще некоторое время.
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Сербская компания «Дубай Вотер Фронт» завершает строительство многофункционального комплекса на Октябрьской площади, сообщили агентству «Минск-Новости» в...
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