Источник материала: Sputnik Беларусь

Вулкан Левотоло на индонезийском острове Ломблен выбросил в воздух пепел и немного пара на этой неделе.

Пепел поднялся в воздух на высоту примерно в пятьсот километров. Тем, кто находится в двух километрах от кратера, советуют быть осторожнее - эта территория может быть в зоне поражения вулканических бомб, комков лавы, которые выбрасываются из недр вулкана.

В Индонезии находится больше всего исторически активных вулканов, и она занимает второе место после Японии по числу подтвержденных извержений – больше тысячи. Но есть и печальная статистика: плотность населения в регионе высока, и потому Индонезия также лидирует в списке стран, где извержение вулканов приводило к человеческим жертвам.

Но выброшенный вулканом пепел еще не означает опасного извержения. Так, в 2017 году жителей уже предупреждали о том, что следует подготовиться к извержению – сейсмическая активность в регион несколько повысилась, над вулканом тянулся паровой шлейф. Уровень предупреждения подняли с первого до второго, но к счастью, извержения так и не произошло.

Смотрите на видео, как "дымится" вулкан в Индонезии.

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