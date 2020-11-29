Источник материала: UDF



Фото: nn.by

«В 115 сказали, что какое-то высоковольтное повреждение. Около 2 часов не будет электричества», - пишут они»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ноу-хау белорусских властей: отключают уже не только мобильный интернет, но и электричество Такие проблемы возникают каждое воскресенье последние три месяца.

Проблемы прежние-сеть LTE и 3G действует некорректно. Из-за этого сайты могут не загружаться( или ждать приходится по несколько минут), Сообщения в мессенджерах — не приниматься и не отправляться, медиа-файлы в них — не грузятся.Такие проблемы возникают каждое воскресенье последние три месяца.Делается это «по требованию госорганов»Также читатели сообщают, что в Малиновке-5 и Малиновке-6 в домах по улицам Есенина, Громова и Слободская нет электричества.Это значит, что у жильцов этих домов определенное время не будет работать домашний интернет. И в случае отключения мобильного они останутся без всякого.