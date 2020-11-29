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Ноу-хау белорусских властей: отключают уже не только мобильный интернет, но и электричество
Источник материала: UDF
Фото: nn.by
Проблемы прежние-сеть LTE и 3G действует некорректно. Из-за этого сайты могут не загружаться( или ждать приходится по несколько минут), Сообщения в мессенджерах — не приниматься и не отправляться, медиа-файлы в них — не грузятся.
Такие проблемы возникают каждое воскресенье последние три месяца.
Делается это «по требованию госорганов»
Также читатели сообщают, что в Малиновке-5 и Малиновке-6 в домах по улицам Есенина, Громова и Слободская нет электричества.
«В 115 сказали, что какое-то высоковольтное повреждение. Около 2 часов не будет электричества», - пишут они»
Это значит, что у жильцов этих домов определенное время не будет работать домашний интернет. И в случае отключения мобильного они останутся без всякого.
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Такие проблемы возникают каждое воскресенье последние три месяца.
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