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Ноу-хау белорусских властей: отключают уже не только мобильный интернет, но и электричество

29.11.2020 12:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Ноу-хау белорусских властей: отключают уже не только мобильный интернет, но и электричество
Фото: nn.by
В Минске заметили проблемы с мобильным интернетом.

Проблемы прежние-сеть LTE и 3G действует некорректно. Из-за этого сайты могут не загружаться( или ждать приходится по несколько минут), Сообщения в мессенджерах — не приниматься и не отправляться, медиа-файлы в них — не грузятся.

Такие проблемы возникают каждое воскресенье последние три месяца.

Делается это «по требованию госорганов»

Также читатели сообщают, что в Малиновке-5 и Малиновке-6 в домах по улицам Есенина, Громова и Слободская нет электричества.

«В 115 сказали, что какое-то высоковольтное повреждение. Около 2 часов не будет электричества», - пишут они»


Это значит, что у жильцов этих домов определенное время не будет работать домашний интернет. И в случае отключения мобильного они останутся без всякого.
 
Теги: Минск
 
 
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Такие проблемы возникают каждое воскресенье последние три месяца.
 
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