Источник материала: Хартия'97

В Беларуси проходит Марш соседей (Онлайн) 29.11.2020, 12:04

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Архивное фото onliner.by

Люди выходят и в Минске, и в регионах.

Независимые Telegram-каналы призвали белорусов выйти на традиционный воскресный Марш.

«Сегодня в 12:00 состоится Марш соседей , который начнется прямо в наших дворах! К 12:30 мы стекаемся к точкам, удобным всему кварталу, чтобы ближе к 13:00 собраться уже всем районом.

Зовите соседей! Одевайтесь тепло. Обсуждайте подходящие маршруты в голове колонны или координируйтесь заранее, будьте мобильными!

Воскресенье, 12:00, ваши дворы по всей Беларуси!» — обратились независимые Telegram-каналы к белорусам.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию протестного Марша.

12:21Микрорайон Сокол встречает соседей. Знаменитая красавица-невеста тоже тут!





12:20 "Герои не умирают!" - Выходят Боровляны.

12:19 Одна из колонн уже сформировалась в Минске.





12:19 Минск тоже выходит.

12:14Новополцк начинает выходить, несмотря на снег.





12:08 Фаниполь тоже вышел!



Фото: nn.by

11:59 Мозырь также выходит на протест.





11:52 Заславль скандирует: «Беларусь, вставай, дадим ментам проср*ться».

11:51 Ратомка также выходит.





11:39 Заславье уже вышло на воскресную акцию.

11:36 Дзержинск к Маршу уже готов.





11:16 В Минске районы начали выходить на акцию протеста.

11:15 В Гродно протестующие выстроились в цепь солидарности.





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