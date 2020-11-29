|
В Беларуси проходит Марш соседей (Онлайн)
Источник материала: Хартия'97
В Беларуси проходит Марш соседей (Онлайн)
Люди выходят и в Минске, и в регионах.
Независимые Telegram-каналы призвали белорусов выйти на традиционный воскресный Марш.
«Сегодня в 12:00 состоится Марш соседей , который начнется прямо в наших дворах! К 12:30 мы стекаемся к точкам, удобным всему кварталу, чтобы ближе к 13:00 собраться уже всем районом.
Зовите соседей! Одевайтесь тепло. Обсуждайте подходящие маршруты в голове колонны или координируйтесь заранее, будьте мобильными!
Воскресенье, 12:00, ваши дворы по всей Беларуси!» — обратились независимые Telegram-каналы к белорусам.
Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию протестного Марша.
12:21Микрорайон Сокол встречает соседей. Знаменитая красавица-невеста тоже тут!
12:20 "Герои не умирают!" - Выходят Боровляны.
12:19 Одна из колонн уже сформировалась в Минске.
12:19 Минск тоже выходит.
12:14Новополцк начинает выходить, несмотря на снег.
12:08 Фаниполь тоже вышел!
11:59 Мозырь также выходит на протест.
11:52 Заславль скандирует: «Беларусь, вставай, дадим ментам проср*ться».
11:51 Ратомка также выходит.
11:39 Заславье уже вышло на воскресную акцию.
11:36 Дзержинск к Маршу уже готов.
11:16 В Минске районы начали выходить на акцию протеста.
11:15 В Гродно протестующие выстроились в цепь солидарности.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Люди выходят и в Минске, и в регионах.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)