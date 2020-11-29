Источник материала: Хартия'97

На белорусском госТВ показывают одних и тех же людей, но в разных сюжетах и в разных ролях 11 29.11.2020, 11:28

8,085

У лукашистов ужасный кадровый голод.

Дефицит кадров в белорусских государственных СМИ заметен невооруженным глазом. С канала на канал, из сюжета в сюжет кочуют одни и те же люди, которые появляются в разных амплуа, но всегда произносят нужные властям слова. Об этом — сюжет «Настоящего времени» .

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .