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На белорусском госТВ показывают одних и тех же людей, но в разных сюжетах и в разных ролях
Источник материала: Хартия'97
На белорусском госТВ показывают одних и тех же людей, но в разных сюжетах и в разных ролях
У лукашистов ужасный кадровый голод.
Дефицит кадров в белорусских государственных СМИ заметен невооруженным глазом. С канала на канал, из сюжета в сюжет кочуют одни и те же люди, которые появляются в разных амплуа, но всегда произносят нужные властям слова. Об этом — сюжет
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У лукашистов ужасный кадровый голод.
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