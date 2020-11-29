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На белорусском госТВ показывают одних и тех же людей, но в разных сюжетах и в разных ролях

29.11.2020 12:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

На белорусском госТВ показывают одних и тех же людей, но в разных сюжетах и в разных ролях

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  • 29.11.2020, 11:28
  • 8,085
На белорусском госТВ показывают одних и тех же людей, но в разных сюжетах и в разных ролях

У лукашистов ужасный кадровый голод.

Дефицит кадров в белорусских государственных СМИ заметен невооруженным глазом. С канала на канал, из сюжета в сюжет кочуют одни и те же люди, которые появляются в разных амплуа, но всегда произносят нужные властям слова. Об этом — сюжет «Настоящего времени».

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