В Минске сразу на нескольких улицах пропало электричество

Источник материала: Tut.by

В Минске отсутствует электричество на трех улицах в микрорайоне Малиновка — Есенина, Громова и Слободская. Об этом нам сообщили читатели, информацию подтвердили в службе 115.



Снимок носит иллюстративный характер. Изображение: pixabay.com

Судя по сообщениям читателей, электричество на этих трех улицах пропало около 10.30 утра. В службе 115 сообщили, что речь идет об аварийном отключении электричества.

— Произошла авария на высоковольтных сетях, — пояснила диспетчер.

Электричество на пострадавших улицах должно ориентировочно появиться в 12.50.