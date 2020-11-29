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В Минске сразу на нескольких улицах пропало электричество

29.11.2020 12:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске отсутствует электричество на трех улицах в микрорайоне Малиновка — Есенина, Громова и Слободская. Об этом нам сообщили читатели, информацию подтвердили в службе 115.


Снимок носит иллюстративный характер. Изображение: pixabay.com

Судя по сообщениям читателей, электричество на этих трех улицах пропало около 10.30 утра. В службе 115 сообщили, что речь идет об аварийном отключении электричества.

— Произошла авария на высоковольтных сетях, — пояснила диспетчер.

Электричество на пострадавших улицах должно ориентировочно появиться в 12.50.

 
Теги: Минск
 
 
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