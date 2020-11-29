|
В Минске сразу на нескольких улицах пропало электричество
Источник материала: Tut.by
В Минске отсутствует электричество на трех улицах в микрорайоне Малиновка — Есенина, Громова и Слободская. Об этом нам сообщили читатели, информацию подтвердили в службе 115.
Судя по сообщениям читателей, электричество на этих трех улицах пропало около 10.30 утра. В службе 115 сообщили, что речь идет об аварийном отключении электричества.
— Произошла авария на высоковольтных сетях, — пояснила диспетчер.
Электричество на пострадавших улицах должно ориентировочно появиться в 12.50.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ориентировочное время включения - 12.50.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)