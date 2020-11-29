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Женщина готовит сыну обед в школу, но мальчику запрещают его есть. Вот как выглядит ссобойка

29.11.2020 12:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Женщина каждый будний день готовит ребёнку обед в школу. Но сотрудники учреждения образования регулярно запрещают ученику есть то или иное блюдо.

Как сообщает The Sun, жительница Австралии рассказал другим матерям о своей проблеме. По словам женщины, её сын ходит в школу, где нет определённой политики питания. Там есть только одно правило – еда должны быть полезной.

Австралийка не возражала против этого правила и старалась готовить не только вкусный, но и полезный обед для сына. Однако у сотрудников школы регулярно находились претензии. Наконец, недавно они запретили мальчику съесть рисовые крекеры, потому что на них было немножко шоколада. После этого терпение женщины лопнуло.

Она решила посоветоваться с другими матерями. Жительница Австралии пояснила, что сейчас родителям запрещено лично общаться с преподавателями, поэтому она отправила электронное письмо. Также австралийка решила показать, как выглядит обед её сына.

Женщина готовит сыну обед в школу, но мальчику запрещают его есть. Вот как выглядит ссобойка
Фото: Facebook / Lunchbox Ideas Australia

Кроме овощей, риса, сыра и клубники на снимке можно увидеть те самые рисовые крекеры, политые шоколадом. По словам женщины, она сама приготовила этот шоколад, в нём нет ничего вредного для здоровья. Однако её сыну только из-за шоколада запрещали есть эти крекеры. И мама ребёнка узнала об этом только через две недели.

Другие родители поддержали жительницу Австралии. Они признали, что во многих школах запрещён шоколад, но здесь его так мало, что он никак не сможет навредить здоровью. И уж тем более, если приготовлен вручную. Некоторые комментаторы пошли ещё дальше и сказали, что если в школе так сильно обеспокоены правильным питанием детей, то они могли бы организовать собственную столовую.

Впрочем, эту идею явно поддержат не все родители. Ранее женщина увидела, чем кормят её дочь в школе, и пришла в ужас (здесь подробности).

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Женщина каждый будний день готовит ребёнку обед в школу. Но сотрудники учреждения образования регулярно запрещают ученику есть то или иное блюдо. Как сообщает The...
 
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