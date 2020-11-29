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Появилась информация, что Бабарико уже на свободе. Ситуацию прокомментировали его дочь

29.11.2020 13:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По словам дочери Виктора Бабарико Марии, никаких новостей по делу нет, пишет TUT.BY. Так девушка ответила на вопрос об освобождении отца.



Ранее в интервью Степану Путило, основателю телеграм-канала, который нельзя называть, член президиума Координационного совета Павел Латушко отмечал, что, по его информации, освобождение экс-главы Белгазпромбанка и политика Бабарико обсуждали на встрече Лукашенко и глава МИД России Сергей Лавров.

— Прошла информация, что Виктор Дмитриевич уже находится на свободе. Она не подтвердилась по разным каналам, хотя кто его знает. Возможно, в ближайшее время она подтвердится, потому что сейчас Лукашенко якобы отстаивает позицию, по нашим инсайдам, о том, чтобы Виктор Дмитриевич уехал на Кипр вместе со своим сыном. И это будет условием освобождения. Но, я думаю, очень многое зависит от позиции Виктора Дмитриевича, — заявил Латушко.
 
Теги: Новости
 
 
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По словам дочери Виктора Бабарико Марии, никаких новостей по делу нет, пишет TUT.BY. Так девушка ответила на вопрос об освобождении отца.
 
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